Gobierno de García se basa en ser influencer: expertos

MONTERREY, NL.- La oficina Amar a Nuevo León, que dirige Mariana Rodríguez Cantú, está en el sitio más alto del organigrama oficial exhibido en el portal del gobierno del estado.

Está colocada incluso por encima del gobernador Samuel García Sepúlveda, su marido, y todas las secretarías.

Fuentes consultadas por Proceso señalan que ella ha sido integrada a la administración estatal para proyectarla hacia una posición política. Como funcionaria con puesto de amplio alcance y prácticamente nulas restricciones en su faceta de influencer, ella parece avanzar de la mano de su marido hacia un proyecto conjunto parecido al nepotismo.

En entrevistas previas a la toma de posesión de su esposo, que ocurrió el 4 de octubre, Rodríguez Cantú dijo que no sería presidente del DIF estatal, pues tiene mucha más capacidad y “mucho más que dar”, por lo que abriría su propia oficina, que estaría “a la par de la del gobernador” con lo que gozaría de “apertura” para participar en muchos temas.

La oficina creada para ella se llama Amar, una composición que, subliminalmente, se parece al nombre de Mariana, resalta la especialista en comunicación política Rocío Galarza, quien observa que, lo que hacen ella y su marido como pareja es inédito, por lo que Nuevo León es ahora un laboratorio donde se ve el experimento de un gobernador “influencer”.

En un sentido similar se pronuncia Gilberto Marcos Handal, presidente de Vertebra, organismo de la sociedad civil quien considera preocupante la decisión de García Sepúlveda de impulsar el ascenso de su esposa en un proyecto político conjunto desde el servicio público.

La legisladora federal del PAN, Annia Gómez Cárdenas advierte: si la oficina de Mariana Rodríguez no proporciona resultados, significará que sólo ha sido creada para promoción. “La gente votó por el gobernador, no por una cogobernadora. Hay que esperar a que nos den resultados y, si no es así, hay que llamar a cuentas al gobernador”, dice la legisladora.

La oficina de Prensa del Gobierno Estatal no respondió a una solicitud de entrevista con Mariana Rodríguez.

Rocío Galarza Molina, doctora en comunicación con especialización política por la Universidad de Misouri, considera que el acto de Mariana cortándose el cabello para empatizar con un niño con cáncer fue un acto que abona simpatías al futuro político de Rodríguez Cantú.

La también investigadora en comunicación política de la UANL observa novedoso el fenómeno de Mariana que pasa de servidora pública a influencer y luego a empresaria, de un post a otro y hasta ahora no existe legislación que la acote, por lo que puede actuar sin restricciones en el espacio virtual.

Liliana Flores Benavides, integrante del Colectivo Nosotros, ve con asombro cómo la mercadotecnia política que emplea el gobernador le alcanzó para que el Congreso local autorizara la creación de la oficina Amar a Nuevo León con propósitos de difusión de la imagen de ella.

Galarza Molina dice que después de la campaña de Mariana, Samuel se ve más impactante en su rol de influencer desde el gobierno, pues sigue con la misma dinámica exitosa de redes, junto a su pareja.

“Es un gobernador influencer por la forma en que yo percibo que se maneja. Y no sé por qué nos sorprenden si es la consecuencia natural de lo que han hecho, al ver el poder de las redes. Es un caso particular en Nuevo León por ser el primero, aunque lo seguiremos viendo, porque se dieron las condiciones aquí, por el perfil comercial con el que se manejan los influencers. Esto es como un laboratorio de políticos influencers”, dice.