Gobierno pide frenar bloqueos en Navidad y Año Nuevo

CDMX.- Ante el amago de productores y transportistas de retomar bloqueos en carreteras y puentes fronterizos durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno federal hizo un nuevo llamado a evitar afectaciones a terceros y a privilegiar los acuerdos mediante el diálogo institucional.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reiteraron su apertura al diálogo, al señalar que se mantienen activas mesas de negociación para atender las demandas del sector agrícola y del transporte.

“Con diálogo y justicia social, el Gobierno de México respalda al campo y llama a privilegiar los acuerdos”, señalaron ambas dependencias, al subrayar que las acciones de presión podrían impactar la movilidad y la economía del país.

Las secretarías destacaron que el campo es una prioridad nacional, con apoyos directos, justos y transparentes que actualmente benefician a millones de pequeños productores, por lo que insistieron en que las inconformidades deben canalizarse por la vía institucional.

De acuerdo con cifras oficiales, la Sader ha entregado al menos un apoyo a cerca de 2.8 millones de productores, de los cuales 86% son de pequeña escala, con parcelas de hasta 10 hectáreas, a través de programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, acopio de granos y asistencia técnica.

El gobierno federal afirmó que, como resultado de estas políticas, más de 4 millones de personas salieron de la pobreza rural entre 2018 y 2024, lo que atribuyó a un esfuerzo sostenido para mejorar las condiciones de vida en las comunidades del campo.

Asimismo, informó que se encuentran en proceso de validación los expedientes para el pago de incentivos a 6 mil 279 productores de trigo panificable del ciclo Otoño–Invierno 2024–2025, así como a 47 mil 593 productores de maíz del ciclo Primavera–Verano 2025, quienes recibirán un apoyo complementario de 950 pesos por tonelada.

Entre otras acciones, la Sader anunció que publicará la mecánica operativa para el pago de incentivos a productores de arroz de los ciclos agrícolas 2024–2025, lo que beneficiará a 2 mil 706 productores de ocho estados del país, además de destacar la entrega histórica de 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes en las 32 entidades federativas.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que mantiene un diálogo permanente y respetuoso con las y los productores del campo, convencido de que el entendimiento y la legalidad son la mejor vía para resolver cualquier diferencia sin afectar a la población ni a la actividad económica. Con información de El Universal