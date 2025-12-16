Gobierno pide frenar bloqueos en Navidad y Año Nuevo

/ 16 diciembre 2025
    Gobierno pide frenar bloqueos en Navidad y Año Nuevo
    El Gobierno federal hizo un nuevo llamado a evitar afectaciones a terceros y a privilegiar los acuerdos mediante el diálogo institucional. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Bloqueos

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEGOB

Ante el riesgo de nuevas movilizaciones de productores y transportistas, autoridades federales reiteraron su disposición al diálogo y defendieron los apoyos entregados

CDMX.- Ante el amago de productores y transportistas de retomar bloqueos en carreteras y puentes fronterizos durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, el Gobierno federal hizo un nuevo llamado a evitar afectaciones a terceros y a privilegiar los acuerdos mediante el diálogo institucional.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reiteraron su apertura al diálogo, al señalar que se mantienen activas mesas de negociación para atender las demandas del sector agrícola y del transporte.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta Salud federal riesgos en México por ‘supergripe’

Con diálogo y justicia social, el Gobierno de México respalda al campo y llama a privilegiar los acuerdos”, señalaron ambas dependencias, al subrayar que las acciones de presión podrían impactar la movilidad y la economía del país.

Las secretarías destacaron que el campo es una prioridad nacional, con apoyos directos, justos y transparentes que actualmente benefician a millones de pequeños productores, por lo que insistieron en que las inconformidades deben canalizarse por la vía institucional.

TE PUEDE INTERESAR: La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado

De acuerdo con cifras oficiales, la Sader ha entregado al menos un apoyo a cerca de 2.8 millones de productores, de los cuales 86% son de pequeña escala, con parcelas de hasta 10 hectáreas, a través de programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, acopio de granos y asistencia técnica.

El gobierno federal afirmó que, como resultado de estas políticas, más de 4 millones de personas salieron de la pobreza rural entre 2018 y 2024, lo que atribuyó a un esfuerzo sostenido para mejorar las condiciones de vida en las comunidades del campo.

TE PUEDE INTERESAR: De deuda heredada por AMLO, pagan 15 mil millones de pesos a farmacéuticas

Asimismo, informó que se encuentran en proceso de validación los expedientes para el pago de incentivos a 6 mil 279 productores de trigo panificable del ciclo Otoño–Invierno 2024–2025, así como a 47 mil 593 productores de maíz del ciclo Primavera–Verano 2025, quienes recibirán un apoyo complementario de 950 pesos por tonelada.

Entre otras acciones, la Sader anunció que publicará la mecánica operativa para el pago de incentivos a productores de arroz de los ciclos agrícolas 2024–2025, lo que beneficiará a 2 mil 706 productores de ocho estados del país, además de destacar la entrega histórica de 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes en las 32 entidades federativas.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que mantiene un diálogo permanente y respetuoso con las y los productores del campo, convencido de que el entendimiento y la legalidad son la mejor vía para resolver cualquier diferencia sin afectar a la población ni a la actividad económica. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

