Gobierno suspende registro de Nassón Joaquín y Sheinbaum dice que la FGR pide reabrir el caso

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/ 17 abril 2026
    Gobierno suspende registro de Nassón Joaquín y Sheinbaum dice que la FGR pide reabrir el caso
    Se ha suspendido el registro de Nassón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. ESPECIAL
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Gobernación reportó una medida administrativa sobre el registro en México y remitió el avance del expediente a las instancias responsables

CDMX- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, como parte de las investigaciones, se ha suspendido el registro de Nassón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, ante las autoridades correspondientes en México.

En la conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Rodríguez Velázquez señaló que el avance de las investigaciones sobre el caso depende de las autoridades competentes, y sostuvo que la actuación del gobierno se ajusta a los reportes que recibe cuando se trata de presuntos delitos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-lider-transportista-ivan-luis-villaseca-en-oaxaca-hallan-otros-dos-cuerpos-en-oficinas-sindicales-JK20089473

“La Secretaría de Gobernación y el gobierno en general es prudente, porque al momento de calificar si están cumpliendo todos los requisitos, generalmente sí, pero cuando se trata de delitos la autoridad nos da el parte y actuamos en consecuencia”, afirmó.

El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que, ante el “carpetazo” de la Fiscalía General de la República (FGR) a la investigación por delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual contra líderes de esa iglesia, la institución está solicitando la reapertura del caso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-en-nuevo-leon-dos-por-muerte-y-agresion-de-policias-en-slp-AL20091450

De acuerdo con la Presidenta, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, se acercó a las víctimas para fijar una nueva audiencia, al tiempo que sostuvo que la FGR está pidiendo que el caso sea reabierto.

Sheinbaum indicó que el proceso sobre la reapertura se encuentra en curso y que corresponde a la Fiscalía continuar con las diligencias y los trámites necesarios ante las instancias judiciales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-nl-confirma-que-ya-ubicaron-a-menor-y-sus-abuelos-desaparecidos-JL20092218

Rodríguez Velázquez reiteró que la Secretaría de Gobernación actúa conforme a la información que recibe de las autoridades ministeriales cuando se trata de delitos, y subrayó que las determinaciones sobre la investigación corresponden a las autoridades responsables.

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