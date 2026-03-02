Golpean a estudiante italiano en sepelio de ‘El Mencho’ en Zapopan; reporta robo de cámaras y celular

/ 2 marzo 2026
    Emilio relató que fue agredido hasta quedar con el rostro ensangrentado. ESPECIAL

El caso ocurrió en el panteón Recinto de la Paz, en un contexto de alta vigilancia por la ceremonia

ZAPOPAN, JAL.- Un estudiante italiano de intercambio, identificado como Emilio, fue golpeado por asistentes al sepelio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el panteón Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con el testimonio del joven, ingresó al cementerio con la intención de tomar imágenes de cerca de la ceremonia, lo que provocó molestia entre algunas personas presentes.

Emilio relató que fue agredido hasta quedar con el rostro ensangrentado y que, además, le quitaron una mochila con dos cámaras y su teléfono; también dijo que le rompieron dos dientes.

La información disponible señala que el estudiante no habla español y, tras la agresión, salió caminando hacia la entrada del panteón, donde se sentó cerca de personal de la Guardia Nacional.

Posteriormente, fue auxiliado por una persona que lo llevó a recibir atención médica.

Más tarde, según el reporte, dos jóvenes salieron y afirmaron que, presuntamente, la mochila y el equipo del estudiante habían sido entregados a personal de seguridad del recinto.

El hecho se registró durante las exequias realizadas en el panteón Recinto de la Paz, donde se reportó presencia de fuerzas de seguridad por el desarrollo de la ceremonia. Con información de La Jornada

Temas


Narcoviolencia

Localizaciones


Jalisco

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

