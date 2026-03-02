PRI usa el caso Irán para criticar a Morena y plantea cooperación ‘sin ambigüedades’ con EU

CDMX.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que México debe aprender las lecciones que dejaron los recientes acontecimientos en Irán y advirtió que, en su opinión, desde el gobierno de Morena se ha arremetido contra Estados Unidos, pero se guardó silencio ante lo que calificó como abusos del régimen iraní.

En un desplegado para fijar postura sobre el caso Irán, el dirigente priista sostuvo que la defensa de la democracia “no admite ambigüedades” y planteó que libertades como la expresión, la participación política y el Estado de derecho no son concesiones, sino derechos “inherentes e irrenunciables”.

TE PUEDE INTERESAR: Oaxaca: Detienen a cuatro por homicidio de exalcalde de Santa María Ipalapa, entre ellos el presidente municipal

“La defensa de la democracia no admite ambigüedades. La libertad de expresión, la participación política, el respeto a las minorías y el Estado de derecho no son concesiones del poder, sino derechos inherentes e irrenunciables. Ningún proyecto político puede justificarse si se construye sobre la negación de las libertades fundamentales como empieza a ocurrir en México”, señaló.

Moreno sostuvo que en Irán se han documentado, durante años, violaciones graves a derechos humanos, persecución política y represión institucionalizada, además de una ausencia de Estado de derecho, y afirmó que un régimen sostenido en amenazas, encarcelamientos arbitrarios, censura y agresiones contra opositores no debe ser indiferente para la comunidad internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Labastida, Fernández de Cevallos, Beltrones y Alcocer proponen reforma y piden mantener el PREP

En el texto, también advirtió que cualquier intento de establecer acuerdos, pactos o entendimientos con cárteles del crimen organizado o con “narcoterroristas” vulnera el Estado de derecho y compromete el prestigio internacional del país, por lo que, dijo, a quienes siembran violencia “se les combate”.

El dirigente priista sostuvo que, si el PRI estuviera al frente del gobierno federal, México asumiría con firmeza su papel en la geopolítica hemisférica de seguridad y respaldaría “sin ambigüedades” la cooperación y decisiones estratégicas con Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer mecanismos bilaterales y multilaterales.