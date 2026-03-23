‘Ya se les hizo bolas el engrudo’: oposición revienta Plan B y pide a Sheinbaum retirarlo ya

CDMX.- Ante la falta de consenso entre fuerzas políticas y señalamientos sobre errores en el Plan B de la reforma electoral, senadores de oposición plantearon que lo mejor sería que la presidenta Claudia Sheinbaum retire la iniciativa, al considerar que afecta la democracia. En entrevista, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que la propuesta “no le sirve al país” y afirmó que ni siquiera un aliado de Morena, como el Partido del Trabajo (PT), está de acuerdo con el planteamiento. “Lo que está muy claro es que ya se les hizo bolas el engrudo. Nosotros hacemos un llamado a que ya mejor retiren, de manera definitiva, esa barbaridad de iniciativa”, declaró.

Anaya argumentó que el proyecto, a su juicio, no atiende el problema de financiamiento ilícito en campañas. “No sirve, primero, porque no atiende el verdadero problema de la democracia, que es ponerle un alto a los criminales, al dinero del narcotráfico que hoy está financiando campañas y está controlando candidatos”, advirtió. También afirmó que la iniciativa no se hace cargo de la sobrerrepresentación y cuestionó el argumento de ahorro. Señaló que, al revisar la propuesta del artículo 115, se plantea aumentar regidores, lo que, dijo, implicaría mayor costo. “Entonces, lejos de ahorrar va a costar más dinero”, precisó.

Sobre la revocación de mandato, Anaya sostuvo que está diseñada de forma “absolutamente tramposa” y acusó un trato desigual en la participación política. “Nosotros hemos dicho: no nos oponemos, pero con piso parejo, ¿cómo que la presidenta sí puede hacer campaña, pero la oposición tiene que estar callada?”, expresó, al reiterar su llamado a retirar la iniciativa. En entrevista por separado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que el Plan B “no tiene sustancia” y dijo que algunos de los temas que se plantean podrían resolverse sin reforma constitucional. Sostuvo que lo relacionado con presupuestos de congresos locales podría atenderse desde las propias legislaturas.

Castañeda señaló que, además del rechazo público de algunos aliados de Morena, existen resistencias internas, y advirtió que empatar la revocación de mandato con un proceso electoral representa riesgos. Afirmó que esa figura podría “ponerse al servicio del poder” y no como un instrumento de empoderamiento ciudadano. Ambos legisladores reconocieron el rechazo del PT a que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal de 2027, punto que ha tensado la negociación dentro del bloque oficialista.

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