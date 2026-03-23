‘Ya se les hizo bolas el engrudo’: oposición revienta Plan B y pide a Sheinbaum retirarlo ya

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 23 marzo 2026
    ‘Ya se les hizo bolas el engrudo’: oposición revienta Plan B y pide a Sheinbaum retirarlo ya
    Sostuvo que la propuesta “no le sirve al país” y afirmó que ni siquiera un aliado de Morena. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ricardo Anaya

Organizaciones


PAN

PAN y Movimiento Ciudadano cuestionaron el diseño de la revocación de mandato y reconocieron el rechazo del PT

CDMX.- Ante la falta de consenso entre fuerzas políticas y señalamientos sobre errores en el Plan B de la reforma electoral, senadores de oposición plantearon que lo mejor sería que la presidenta Claudia Sheinbaum retire la iniciativa, al considerar que afecta la democracia.

En entrevista, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, sostuvo que la propuesta “no le sirve al país” y afirmó que ni siquiera un aliado de Morena, como el Partido del Trabajo (PT), está de acuerdo con el planteamiento. “Lo que está muy claro es que ya se les hizo bolas el engrudo. Nosotros hacemos un llamado a que ya mejor retiren, de manera definitiva, esa barbaridad de iniciativa”, declaró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hallan-250-migrantes-en-un-camion-abandonado-dentro-de-un-corralon-de-xalapa-DJ19675655

Anaya argumentó que el proyecto, a su juicio, no atiende el problema de financiamiento ilícito en campañas. “No sirve, primero, porque no atiende el verdadero problema de la democracia, que es ponerle un alto a los criminales, al dinero del narcotráfico que hoy está financiando campañas y está controlando candidatos”, advirtió.

También afirmó que la iniciativa no se hace cargo de la sobrerrepresentación y cuestionó el argumento de ahorro. Señaló que, al revisar la propuesta del artículo 115, se plantea aumentar regidores, lo que, dijo, implicaría mayor costo. “Entonces, lejos de ahorrar va a costar más dinero”, precisó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/persisten-diferencias-por-plan-b-electoral-pt-y-jucopo-del-senado-mantienen-desacuerdo-GJ19676132

Sobre la revocación de mandato, Anaya sostuvo que está diseñada de forma “absolutamente tramposa” y acusó un trato desigual en la participación política. “Nosotros hemos dicho: no nos oponemos, pero con piso parejo, ¿cómo que la presidenta sí puede hacer campaña, pero la oposición tiene que estar callada?”, expresó, al reiterar su llamado a retirar la iniciativa.

En entrevista por separado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, consideró que el Plan B “no tiene sustancia” y dijo que algunos de los temas que se plantean podrían resolverse sin reforma constitucional. Sostuvo que lo relacionado con presupuestos de congresos locales podría atenderse desde las propias legislaturas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/alerta-amnistia-golpe-a-ong-por-revocacion-del-sat-y-pide-reglas-claras-para-donativos-BJ19675765

Castañeda señaló que, además del rechazo público de algunos aliados de Morena, existen resistencias internas, y advirtió que empatar la revocación de mandato con un proceso electoral representa riesgos. Afirmó que esa figura podría “ponerse al servicio del poder” y no como un instrumento de empoderamiento ciudadano.

Ambos legisladores reconocieron el rechazo del PT a que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal de 2027, punto que ha tensado la negociación dentro del bloque oficialista.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ricardo Anaya

Organizaciones


PAN

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Durante el fin de semana se viralizó en redes sociales el momento en que una persona está tomando el sol desde una ventana de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

¿Es un video real o IA? Captan a persona tomando el sol en Palacio Nacional

Asisten a migrantes atrapados en camión por deshidratación y otras afecciones médicas

Hallan 250 migrantes en un camión abandonado dentro de un corralón de Xalapa
Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informa sobre posicionamiento de México en el T-MEC

Marcelo Ebrard informa sobre posicionamiento de México tras revisión del T-MEC
Agentes federales de inmigración caminan por la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en el distrito de Queens, Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)

Tras la orden de Trump, Agentes federales del ICE son vistos en aeropuerto de Atlanta
El presidente Donald Trump sale del Despacho Oval junto al secretario de Estado Marco Rubio antes de partir en el helicóptero Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca.

Marco Rubio, figura en ascenso del trumpismo que puede estrellarse por la guerra de Irán
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén.

¿Podría la guerra contra Irán y Líbano influir en decisión de Netanyahu sobre cuándo convocar a elecciones?
Fotografía de archivo de 2023 de una zona del centro de detención de Guantánamo en la Base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba.

El autoproclamado ‘cerebro’ del 11S en Guantánamo, más cerca de su juicio 25 años después
Un rosario de méritos

Un rosario de méritos