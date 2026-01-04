Guardia Nacional quema 15 campamentos del narco en Zacatecas tras ataque armado

ZACATECAS, ZAC.- Autoridades federales y estatales destruyeron 15 narcocampamentos localizados en el estado de Zacatecas, que eran utilizados como refugios y puntos de operación por integrantes del crimen organizado, informó la Guardia Nacional en un comunicado oficial.

El hallazgo de los campamentos se derivó de una agresión armada en contra de agentes de la Guardia Nacional en la comunidad de La Encarnación, en el municipio de Villanueva, por parte de sujetos desconocidos que lograron darse a la fuga, sin que se reportaran elementos lesionados.

TE PUEDE INTERESAR: ‘La ley del más fuerte no puede imponerse’: UNAM critica acción militar en Venezuela

Los campamentos, construidos de manera improvisada, fueron destruidos por incineración una vez asegurados, mientras que el material bélico y equipo táctico decomisado fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones correspondientes.

Entre lo asegurado durante el operativo figuraron 20 cargadores, 490 cartuchos útiles, 17 artefactos explosivos improvisados, 9 granadas, así como chalecos tácticos, placas balísticas y otros implementos relacionados con actividades delictivas.

TE PUEDE INTERESAR: El Mundial llega a las aulas: SEP alista Copa Escolar de Futbol en todo el país

La acción forma parte de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad para debilitar las capacidades operativas de grupos criminales que operan en diversas regiones de Zacatecas, una de las entidades con presencia histórica de células dedicadas al narcotráfico y otros delitos.

Este despliegue se suma a otros esfuerzos previos en la zona; en diciembre, un enfrentamiento en el municipio de Villa García dejó siete presuntos criminales abatidos y un elemento policial herido, luego de que efectivos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) fueran emboscados durante patrullajes de inteligencia.

La Guardia Nacional aseguró que continuará con las labores de inteligencia, localización y destrucción de infraestructura utilizada por el crimen organizado, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y mejorar las condiciones de seguridad en la región. Con información de Excélsior