Hallan a 21 migrantes privados de la libertad en Juárez; había personas de China

/ 31 enero 2026
    Hallan a 21 migrantes privados de la libertad en Juárez; había personas de China
    Elementos fueron atendidos por una mujer que manifestó encontrarse al interior junto con más personas y señaló que no podían salir del lugar. /FOTO: ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Un patrullaje preventivo derivó en el rescate de 21 personas migrantes que pedían auxilio desde un domicilio; el grupo fue atendido por la policía estatal y canalizado a Migración

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Un grupo de 21 migrantes de diversas nacionalidades, entre ellos personas originarias de China, fueron rescatados tras permanecer privados de su libertad en un domicilio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó este sábado que el rescate ocurrió el 30 de enero durante recorridos de patrullaje preventivo en el cruce de las calles Juan Balderas y Francisco R. Almada, en la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo con el reporte, durante el recorrido una ciudadana solicitó apoyo de manera verbal y señaló que en un domicilio cercano presuntamente se encontraban personas privadas de la libertad, por lo que los agentes se aproximaron al inmueble.

Al llegar, los elementos fueron atendidos por una mujer que manifestó encontrarse al interior junto con más personas y señaló que no podían salir del lugar, por lo que solicitaron ayuda a la autoridad.

En el sitio se logró que las 21 personas en situación de movilidad salieran del domicilio. La dependencia precisó que se trata de adultos de entre 19 y 51 años, originarios de China, Guatemala, El Salvador y de diversos estados de México.

Tras el rescate, las personas fueron trasladadas a instalaciones de la corporación estatal, donde se les proporcionaron alimentos y atención médica para valorar su estado de salud, según la SSPE.

En el plano institucional, posteriormente fueron canalizadas al Instituto Nacional de Migración, a fin de continuar con los procedimientos correspondientes a su situación migratoria.

