Sheinbaum reconoce llamado de AMLO para apoyar a Cuba: ‘vamos a seguir apoyando’

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el llamado del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para donar a Cuba, a través de la asociación Humanidad con América Latina, “siempre estamos dispuestos a ayudar al prójimo”; y reprochó a los críticos que han acusado un apoyo al régimen comunista de la isla. Durante su visita presidencial por Nayarit, la Ejecutiva Federal referenció la reciente aparición de López Obrador para pedir donativos que comparán suministros básicos para La Habana. “Él (AMLO) llamó ayer a la solidaridad del pueblo de México para apoyar al pueblo de Cuba con otras personas que hace un tiempo llamaron a esa solidaridad a depositar en una cuenta especial que ahí está para que todos la conozcan”, dijo ante los asistentes en Compostela, Nayarit. TE PUEDE INTERESAR: Díaz-Canel agradece a AMLO por apoyo que pidió a México para Cuba

Además, señaló que Cuba enfrenta un “bloqueo” del gobierno de Estado Unidos “para que no llegara petróleo y están sufriedo los hermanos cubanos”, destacando la fraternidad de los mexicanos y mexicanas. “A nosotros nos caracteriza el amor a las mexicanas y los mexicanos, el amor por el prójimo, el amor por la familia, el amor por la naturaleza y el amor a la patria, y eso no nos lo va a quitar absolutamente nadie, eso es ser mexicana y mexicano (...) En la Cuarta Transformación hay una palabra que nos caracteriza: el humanismo, que la esencia del mexicano y de la mexicana”, sostuvo la presidenta Por otro lado, la Presidenta de México criticó que la oposición cuestione el llamado del expresidente, ya que “los adversarios, bueno, se volvieron locos. Dijeron: ‘¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un pueblo hermano?’, ¿cómo no va a salir a hablar de un pueblo hermano? ¿Saben de qué habla eso? De la grandeza del corazón”. Recordó que López Obrador ha reconocido el llamado Humanismo Mexicano; aunque mencionó que habrá algunos que digan “yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba”, afirmó que “vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el gobierno y quien quiera apoyar que apoye”, recalcó la Presidenta Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO reaparece por Cuba, invita a mexicanos y mexicanas a donar en cuenta bancaria MÉXICO-CUBA Durante su gobierno, López Obrador firmó un convenio con Cuba para contratar médicos de la isla y traerlos al país y, a su vez, cumplió con envíos de petróleo, tanto por contrato como por razones humanitarias. El pasado viernes, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, también reiteró el respaldo de México al pueblo cubano, tanto por razones humanitarias como por los principios de política exterior del país. Asimismo reiteró la disposición de México para contribuir a acercar posiciones entre Washington y La Habana en medio de la escalada de tensiones que han protagonizado en los últimos meses. Su pronunciamiento coincidió con el reconocimiento del gobierno cubano de que representantes de ese Ejecutivo han mantenido contactos con autoridades estadounidenses con el objetivo de identificar problemas en la relación bilateral y evaluar posibles vías de cooperación.

TE PUEDE INTERESAR: ¿México puede ser mediador entre Cuba y EU? La exembajadora Paredes Rangel lo afirma Ese día también llegaron al puerto de La Habana dos buques mexicanos con un tercer cargamento de ayuda humanitaria para el país caribeño. México es el país que más ayuda ha enviado a Cuba en los últimos meses con un total de unas 2 mil toneladas, en su mayoría alimentos básicos y productos de higiene. (Con información de EFE)

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