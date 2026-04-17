Hallan a Edith Guadalupe en sótano y ya hay sospechoso; revisan si hubo fallas tras la denuncia

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que tiene identificado a un probable responsable del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, cuyo cuerpo fue localizado en el sótano del edificio 829 de avenida Revolución, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, luego de que su familia denunciara su desaparición tras haber ingresado al inmueble. “Hasta este momento tenemos, efectivamente, un probable responsable, pero la investigación no termina ahí, esta investigación va a ser muy exhaustiva”, afirmó la fiscal Bertha Alcalde Luján en conferencia de prensa.

La titular de la FGJCDMX señaló que se investigará qué ocurrió entre el momento en que la familia reportó la desaparición, entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril, y la intervención de las autoridades. “En este caso se inició con la investigación, pero fue hasta después que se acudió al domicilio y eso es lo que tenemos que investigar de acuerdo con los protocolos”, indicó. Alcalde Luján detalló que Edith Guadalupe salió de su domicilio el 15 de abril en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa, y llegó en motocicleta al edificio de avenida Revolución, donde entró sola.

Elementos de la fiscalía ingresaron al inmueble durante la madrugada del viernes y, tras un recorrido por diversas áreas, localizaron objetos relacionados con la joven de 21 años y hallaron su cuerpo en el sótano, bajo un montículo de arena. “Tras la identificación de Edith por sus familiares, se dio inicio al protocolo de necropsia para determinar con precisión la causa de su muerte. Podemos afirmar que, en una primera inspección, presenta lesiones por golpes, que muy probablemente estén relacionados con su feminicidio”, dijo la fiscal.

La mañana del viernes, familiares, amigos y vecinos bloquearon ambos sentidos de avenida Revolución, a la altura de la calle Rubens, para exigir avances en la investigación y solicitar una revisión inmediata del edificio donde, con base en el seguimiento realizado por la familia, la joven había sido vista por última vez. De acuerdo con el reporte, Edith Guadalupe fue reportada como desaparecida desde el 16 de abril, luego de que su familia perdiera comunicación con ella. Señalaron que acudió al inmueble tras ubicar en redes sociales una presunta oferta de trabajo. Magdalena, tía de la joven, afirmó que desde el inicio pidieron la revisión del edificio y consideró que la respuesta institucional fue lenta, lo que motivó la protesta. La inspección se realizó durante la madrugada, cuando ingresaron agentes de la Policía de Investigación y peritos; en el estacionamiento subterráneo se localizó el cuerpo dentro de bolsas negras.

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