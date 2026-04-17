‘Mi pensión es ganada’: jubilados toman calles en CDMX y NL por recorte y tope a pensiones

CDMX.- Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro realizaron una marcha en Paseo de la Reforma para exigir la revisión de la reforma constitucional que impone un tope a las llamadas “pensiones doradas” de ex servidores públicos. Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados señalaron que sus demandas no han sido atendidas y advirtieron que podrían escalar sus protestas, incluso con movilizaciones durante el Mundial de futbol.

El contingente partió de la Estela de Luz con rumbo al Senado de la República, donde previeron realizar un mitin para rechazar el límite y pedir que la medida no sea aplicada de manera retroactiva. Los manifestantes sostuvieron que los ajustes ya comenzaron a reflejarse en sus pagos pese a que, afirmaron, aún no se emiten leyes secundarias para reglamentar la reforma al artículo 127 constitucional.

De acuerdo con lo expuesto por los jubilados, el cambio constitucional establece que ninguna pensión de ex servidores públicos de confianza podrá exceder el 50% de las percepciones de la persona titular de la Presidencia de la República, lo que ubicaron en alrededor de 67 mil pesos mensuales. La protesta tuvo expresiones similares en Nuevo León. En Monterrey, trabajadores jubilados de Pemex se reunieron en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno, para pedir que se respete el monto de sus pensiones y se revierta la reforma al artículo 127.

En esa concentración, los inconformes pidieron que no se vulneren derechos adquiridos y demandaron certeza jurídica. Señalaron que hay afectados que recibían montos superiores al “tope” definido por la Federación. En Nuevo León las manifestaciones comenzaron desde el 16 de abril, cuando se reportó un plantón de alrededor de 500 jubilados de la CFE en oficinas de la Comisión, con señalamientos de reducciones que podrían alcanzar hasta 70% del ingreso mensual, según los inconformes.

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