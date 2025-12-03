Hallan muerto a interno en penal de Culiacán tras esculques por objetos prohibidos

Noticias
/ 3 diciembre 2025
    Hallan muerto a interno en penal de Culiacán tras esculques por objetos prohibidos
    El resultado de la necropsia será clave para esclarecer los hechos, en un contexto marcado por los recientes aseguramientos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Fallecimientos

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGE

El deceso ocurrió en medio de una serie de revisiones extraordinarias en el centro penitenciario, donde se han asegurado teléfonos, cargadores y objetos punzocortantes

CULIACÁN, SIN.- Un interno del Centro Penitenciario de Culiacán fue encontrado muerto al interior de su celda, en un hecho que ocurrió en medio de una serie de esculques realizados durante los primeros días de diciembre, en los que se han decomisado teléfonos celulares, cargadores y objetos punzocortantes. La versión preliminar apunta a un posible suicidio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó únicamente que el cuerpo del interno fue hallado tirado en el piso de una celda que se encontraba cerrada por dentro, por lo que se notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que iniciara las diligencias correspondientes y se practicara la autopsia de ley. Hasta el momento, la identidad de la persona no ha sido revelada.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a detenidos en fiesta clandestina de menores, en NL

El hallazgo ocurre tras una serie de revisiones extraordinarias realizadas en ese centro penitenciario, donde durante los primeros tres días del mes se han repetido los operativos para asegurar objetos prohibidos, principalmente equipos de comunicación y armas improvisadas.

De manera paralela, el lunes pasado se dio a conocer una inversión estimada de 150 millones de pesos destinada a la rehabilitación y modernización de los centros penitenciarios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar el ingreso de armas, dispositivos electrónicos y sustancias tóxicas.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Tijuana líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; lo tiene cuentas pendientes en EU

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, adelantó que el Centro de Reclusión de Culiacán, uno de los más grandes del estado, recibirá alrededor de 100 millones de pesos para obras de remodelación, contratación de más custodios y el aumento salarial del personal de seguridad.

El mandatario estatal explicó que parte de los recursos también se destinarán a la modernización de los controles de acceso, mediante tecnología especializada para inhibir el ingreso de objetos ilícitos al interior del penal.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sobrino de regidor de Tuxtepec por vender imágenes íntimas

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de la muerte del interno, en tanto la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si se trató efectivamente de un suicidio o si existen elementos que apunten a otra línea de investigación.

El resultado de la necropsia será clave para esclarecer los hechos, en un contexto marcado por los recientes aseguramientos y las acciones de fortalecimiento de la seguridad penitenciaria en Sinaloa. Con información de El Universal

Temas


Fallecimientos

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGE

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal