Hallan muerto a interno en penal de Culiacán tras esculques por objetos prohibidos

CULIACÁN, SIN.- Un interno del Centro Penitenciario de Culiacán fue encontrado muerto al interior de su celda, en un hecho que ocurrió en medio de una serie de esculques realizados durante los primeros días de diciembre, en los que se han decomisado teléfonos celulares, cargadores y objetos punzocortantes. La versión preliminar apunta a un posible suicidio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó únicamente que el cuerpo del interno fue hallado tirado en el piso de una celda que se encontraba cerrada por dentro, por lo que se notificó de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que iniciara las diligencias correspondientes y se practicara la autopsia de ley. Hasta el momento, la identidad de la persona no ha sido revelada.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a detenidos en fiesta clandestina de menores, en NL

El hallazgo ocurre tras una serie de revisiones extraordinarias realizadas en ese centro penitenciario, donde durante los primeros tres días del mes se han repetido los operativos para asegurar objetos prohibidos, principalmente equipos de comunicación y armas improvisadas.

De manera paralela, el lunes pasado se dio a conocer una inversión estimada de 150 millones de pesos destinada a la rehabilitación y modernización de los centros penitenciarios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar el ingreso de armas, dispositivos electrónicos y sustancias tóxicas.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Tijuana líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; lo tiene cuentas pendientes en EU

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, adelantó que el Centro de Reclusión de Culiacán, uno de los más grandes del estado, recibirá alrededor de 100 millones de pesos para obras de remodelación, contratación de más custodios y el aumento salarial del personal de seguridad.

El mandatario estatal explicó que parte de los recursos también se destinarán a la modernización de los controles de acceso, mediante tecnología especializada para inhibir el ingreso de objetos ilícitos al interior del penal.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sobrino de regidor de Tuxtepec por vender imágenes íntimas

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de la muerte del interno, en tanto la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar si se trató efectivamente de un suicidio o si existen elementos que apunten a otra línea de investigación.

El resultado de la necropsia será clave para esclarecer los hechos, en un contexto marcado por los recientes aseguramientos y las acciones de fortalecimiento de la seguridad penitenciaria en Sinaloa. Con información de El Universal