Hallan sin vida en la CDMX a Michell Simón, joven presentadora deportiva veracruzana

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que ayer lunes habían localizado el cuerpo sin vida de la joven modelo y presentadora deportiva Michell Simón.

El hallazgo se realizó en el Ajusco de Ciudad de México, y las autoridades confirmaron que se traaba de la joven veracruzana pero radicada en la CDMX desde el 2013.

Michell Pérez Tadeo, de 29 años, había sido reportada como desaparecida hace tres días y ayer su cuerpo semidesnudo, envuelto en sábanas de un motel fue encontrado por trabajadores de la zona cuando apagaban un incendio en las inmediaciones del Ajusco.

De acuerdo a El Universal, el cuerpo tenía huellas de violencia y fue arrojado en la carretera Picacho-Ajusco.

LE ATERRABA LA POSIBILIDAD DE SER VÍCTIMA DE FEMINICIDIO

En un mensaje que publicó el 09 de marzo del año 2020 en su cuenta de Facebook, la conductora expresó su temor por ser una víctima más de la violencia contra la mujer:

“Las mujeres que conozco todas sin excepción han sufrido acosos, y abusos de algún hombre, al querer expresar mi sentir con lo que esta pasando solo he recibido insultos, burlas y odio de otros hombres he recibido la empatía disfrazada de hombres que dicen que nos apoyan pero a la 1er oportunidad que tienen abusan de tu confianza o vulnerabilidad, me han llamado feminazi por defender y apoyar la idea de querer salvar mi vida, por estar aterrada de pensar si soy la siguiente, o si será mi madre, mi prima, mi amiga, me aterra pensar que día a día estamos expuestas a ser violadas o a morir”, escribió.