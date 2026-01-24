Histórico: condenan a 4 años de prisión a mujer por abandonar a un adulto mayor en NL

MONTERREY, NL.- La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Estatal de Nuevo León informó que se dictó la primera sentencia condenatoria en la entidad por el delito de abandono de una persona mayor, con una pena de cuatro años de prisión para la responsable.

El caso se originó a partir de una denuncia por abandono, tras la cual la institución reportó que la víctima fue localizada por autoridades en un estado severo de maltrato, sin que se dieran a conocer datos de identidad.

En su comunicación oficial, el Gobierno de Nuevo León señaló que, como resultado de la denuncia y el trabajo conjunto de autoridades, se obtuvo una sentencia por abandono de personas, que incluye cuatro años de cárcel, multa económica y reparación del daño por gastos generados en el hospital.

De acuerdo con lo informado, la condenada fue identificada como Sandra “N”, hermana de la víctima y encargada de su cuidado, según la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

La institución precisó que la persona mayor presentaba desnutrición severa y deshidratación, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario y posteriormente resguardada en el albergue temporal Rogelio Ayala Contel.

Después, añadió, se contactó a familiares del adulto mayor para autorizar su ingreso a un espacio de asistencia especializada, como parte del seguimiento posterior a la atención médica inicial.

El DIF estatal consideró que la resolución “sienta un precedente” en Nuevo León en materia de protección a personas mayores y reiteró el exhorto a la población para denunciar cualquier situación de maltrato o abandono.

En el plano institucional, el gobierno estatal indicó que no proporcionaría más detalles del caso y mantuvo el llamado a reportar hechos similares para activar la intervención de las autoridades competentes. Con información de El Universal