Histórico: condenan a 4 años de prisión a mujer por abandonar a un adulto mayor en NL

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 24 enero 2026
    Histórico: condenan a 4 años de prisión a mujer por abandonar a un adulto mayor en NL
    Se contactó a familiares del adulto mayor para autorizar su ingreso a un espacio de asistencia especializada. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Prisión

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


DIF

Nuevo León registró su primera sentencia por abandono de una persona mayor; la responsable recibió prisión, multa y reparación del daño tras una denuncia

MONTERREY, NL.- La Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del DIF Estatal de Nuevo León informó que se dictó la primera sentencia condenatoria en la entidad por el delito de abandono de una persona mayor, con una pena de cuatro años de prisión para la responsable.

El caso se originó a partir de una denuncia por abandono, tras la cual la institución reportó que la víctima fue localizada por autoridades en un estado severo de maltrato, sin que se dieran a conocer datos de identidad.

TE PUEDE INTERESAR: Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

En su comunicación oficial, el Gobierno de Nuevo León señaló que, como resultado de la denuncia y el trabajo conjunto de autoridades, se obtuvo una sentencia por abandono de personas, que incluye cuatro años de cárcel, multa económica y reparación del daño por gastos generados en el hospital.

De acuerdo con lo informado, la condenada fue identificada como Sandra “N”, hermana de la víctima y encargada de su cuidado, según la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.

TE PUEDE INTERESAR: Corte gastó 1.25 mdp en ritual previo a protesta; sin registro de pagos a participantes indígenas

La institución precisó que la persona mayor presentaba desnutrición severa y deshidratación, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario y posteriormente resguardada en el albergue temporal Rogelio Ayala Contel.

Después, añadió, se contactó a familiares del adulto mayor para autorizar su ingreso a un espacio de asistencia especializada, como parte del seguimiento posterior a la atención médica inicial.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Michoacán a Alfredo ‘M’, presunto responsable del asesinato de familia de intérpretes

El DIF estatal consideró que la resolución “sienta un precedente” en Nuevo León en materia de protección a personas mayores y reiteró el exhorto a la población para denunciar cualquier situación de maltrato o abandono.

En el plano institucional, el gobierno estatal indicó que no proporcionaría más detalles del caso y mantuvo el llamado a reportar hechos similares para activar la intervención de las autoridades competentes. Con información de El Universal

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prisión

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


DIF

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar