Hoy finaliza la tercera ola de calor en México; Conagua pronostica fuertes lluvias

La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que, a partir de mañana viernes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se debilitará, por lo que darán por finalizada la tercera onda de calor, sin embargo, las advertencias permanecen para el noroeste, norte y noreste de México.

Reiteran que habrá las entidades federativas del país registrarán temperaturas de 30° C, no obstante, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco podrían superar los 45° C.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila, en top 5 por radiación solar; alertan por riesgos de cáncer de piel