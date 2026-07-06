IECM asigna 293.8 mdp a nueve partidos en CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    IECM asigna 293.8 mdp a nueve partidos en CDMX
    La modificación obedece a que los partidos Paz y Somos México obtuvieron su registro a nivel nacional. FOTO: CUARTOSCURO

El Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la redistribución del financiamiento público para los nueve partidos políticos con registro en la capital.

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la redistribución de las prerrogativas que recibirán los nueve partidos políticos con registro nacional y local en la capital del país durante el segundo semestre de 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/somos-mexico-y-paz-quienes-son-los-lideres-de-los-2-nuevos-partidos-politicos-en-mexico-EE21709085

La modificación obedece a que los partidos Paz y Somos México obtuvieron su registro a nivel nacional, por lo que automáticamente tienen derecho a recibir financiamiento público local.

Durante la Séptima Sesión Extraordinaria, el Consejo General acordó destinar un total de 293 millones 856 mil 96 pesos para el financiamiento de actividades ordinarias permanentes de los nueve partidos, recursos que serán entregados de manera mensual entre julio y diciembre.

¿Cuánto recibirá cada partido?

Morena: 68 millones 961 mil 812 pesos

PAN: 63 millones 788 mil 64 pesos

PVEM: 36 millones 556 mil 773 pesos

Movimiento Ciudadano: 31 millones 659 mil 484 pesos

PRI: 31 millones 165 mil 806 pesos

PT: 30 millones 494 mil 404 pesos

PRD Ciudad de México: 19 millones 475 mil 505 pesos

Paz: 5 millones 877 mil 121 pesos

Somos México: 5 millones 877 mil 121 pesos

Además, el IECM autorizó 8 millones 815 mil 683 pesos para actividades específicas de los partidos políticos, distribuidos de la siguiente manera:

Morena: 2 millones 71 mil 97 pesos

PAN: 1 millón 909 mil 418 pesos

PVEM: 1 millón 58 mil 440 pesos

Movimiento Ciudadano: 905 mil 400 pesos

PRI: 889 mil 972 pesos

PT: 868 mil 991 pesos

PRD Ciudad de México: 524 mil 650 pesos

Paz: 293 mil 856 pesos

Somos México: 293 mil 856 pesos

Asimismo, el Consejo General aprobó que los partidos destinen 29 millones 385 mil 609 pesos al fortalecimiento de los liderazgos femeninos, 17 millones 631 mil 365 pesos al impulso de liderazgos juveniles y 11 millones 754 mil 243 pesos para estudios e investigación sobre temas relacionados con la Ciudad de México.

También fijan límites al financiamiento privado

El IECM también estableció los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante 2026.

El monto máximo de aportaciones privadas será de 10 millones 559 mil 777 pesos. En tanto, cada partido podrá recibir hasta 5 millones 877 mil 121 pesos por aportaciones de sus militantes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ine-aprueba-somos-mexico-y-paz-como-nuevos-partidos-politicos-OM21694208

Por otra parte, el límite de aportaciones provenientes de simpatizantes será de 3 millones 170 mil 271 pesos por partido, mientras que cada aportación individual no podrá superar los 158 mil 513 pesos durante el ejercicio fiscal 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Presupuesto
Partidos políticos

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Iecm

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, una vez concluido el Mundial 2026, el Gobierno Federal abrirá un proceso de información y discusión sobre la inteligencia artificial (IA) en México.

Sheinbaum anuncia debate sobre la IA al terminar el Mundial... ’No se trata de prohibir’
Aunque el calendario escolar 2026-2027 contempla el regreso a clases el 31 de agosto, existe una propuesta para que algunos estudiantes vuelvan a las aulas hasta septiembre.

¿SEP retrasará el regreso a clases hasta septiembre? Esto se sabe del calendario escolar 2026-2027
Gabinete de Seguridad comparte seguimiento del caso en Sinaloa

Detienen a 3 miembros de Los Chapitos tras abatimiento de 10 personas armadas en Sinaloa
Encuentran con vida a 3 de los 6 desaparecidos de Jalisco

Encuentran con vida a jóvenes desaparecidos de Puerto Vallarta, tras 4 días de búsqueda
Un camión que transporta los féretros del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y de miembros de su familia avanza entre los dolientes durante la procesión fúnebre en Teherán, Irán, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Abarrotan iraníes la procesión fúnebre en Teherán de su fallecido líder supremo irán, el ayatolá Alí Jamenei
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (c), es recibida por el ministro turco de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy (I), en el aeropuerto de Esenboga, antes de la 36ª Cumbre de la OTAN en Ankara.

En respuesta a la relación tensa con Trump, la vieja Europa debe actuar rápido en el nuevo mundo
Ismail al-Thawabta, director del departamento de prensa del gobierno administrado por Hamás, en conferencia de prensa en el Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, Franja de Gaza, el 6 de julio del 2026.

Disuelve Hamás su gobierno en Gaza y se prepara para transferir el poder a un comité de la ONU
El gobierno de EU, a través de la HSI y ICE recordó la recompensa de 10 millones de dólares que ofrece por información que dé a la ubicación y eventual arresto de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

EU ofrece 10 millones de dólares por ‘Los Chapitos’: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar