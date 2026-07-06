IECM asigna 293.8 mdp a nueve partidos en CDMX

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México ( IECM ) aprobó la redistribución de las prerrogativas que recibirán los nueve partidos políticos con registro nacional y local en la capital del país durante el segundo semestre de 2026.

La modificación obedece a que los partidos Paz y Somos México obtuvieron su registro a nivel nacional, por lo que automáticamente tienen derecho a recibir financiamiento público local.

Durante la Séptima Sesión Extraordinaria, el Consejo General acordó destinar un total de 293 millones 856 mil 96 pesos para el financiamiento de actividades ordinarias permanentes de los nueve partidos, recursos que serán entregados de manera mensual entre julio y diciembre.

¿Cuánto recibirá cada partido?

Morena: 68 millones 961 mil 812 pesos

PAN: 63 millones 788 mil 64 pesos

PVEM: 36 millones 556 mil 773 pesos

Movimiento Ciudadano: 31 millones 659 mil 484 pesos

PRI: 31 millones 165 mil 806 pesos

PT: 30 millones 494 mil 404 pesos

PRD Ciudad de México: 19 millones 475 mil 505 pesos

Paz: 5 millones 877 mil 121 pesos

Somos México: 5 millones 877 mil 121 pesos

Además, el IECM autorizó 8 millones 815 mil 683 pesos para actividades específicas de los partidos políticos, distribuidos de la siguiente manera:

Morena: 2 millones 71 mil 97 pesos

PAN: 1 millón 909 mil 418 pesos

PVEM: 1 millón 58 mil 440 pesos

Movimiento Ciudadano: 905 mil 400 pesos

PRI: 889 mil 972 pesos

PT: 868 mil 991 pesos

PRD Ciudad de México: 524 mil 650 pesos

Paz: 293 mil 856 pesos

Somos México: 293 mil 856 pesos

Asimismo, el Consejo General aprobó que los partidos destinen 29 millones 385 mil 609 pesos al fortalecimiento de los liderazgos femeninos, 17 millones 631 mil 365 pesos al impulso de liderazgos juveniles y 11 millones 754 mil 243 pesos para estudios e investigación sobre temas relacionados con la Ciudad de México.

También fijan límites al financiamiento privado

El IECM también estableció los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos durante 2026.

El monto máximo de aportaciones privadas será de 10 millones 559 mil 777 pesos. En tanto, cada partido podrá recibir hasta 5 millones 877 mil 121 pesos por aportaciones de sus militantes.