Iglesia califica aborto y eutanasia como “flagelos” y llama a defender la vida

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/ 19 abril 2026
    Iglesia califica aborto y eutanasia como “flagelos” y llama a defender la vida
    La Iglesia católica reiteró su postura sobre el aborto, la eutanasia y el suicidio, a los que calificó como “flagelos que atacan a la humanidad”. Foto: Especial

En su mensaje, también destacó el papel de las nuevas generaciones y convocó a una movilización en defensa de la vida.

La Iglesia católica volvió a fijar su postura en torno a temas como el aborto y la eutanasia, señalándolos como prácticas que afectan profundamente a la humanidad. A través de su editorial Desde la Fe, sostuvo que estas acciones representan “flagelos” que vulneran la dignidad humana y que forman parte de un entorno social donde se ha trivializado el valor de la vida.

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La postura de la Iglesia sobre el valor de la vida

En su mensaje, la institución subrayó que toda vida humana tiene dignidad desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural. Bajo esta visión, reiteró que no es lícito atentar contra la vida en ninguna de sus etapas, independientemente de las circunstancias.

Asimismo, advirtió que la normalización de prácticas como el aborto o la eutanasia puede generar un efecto social más amplio. Según su argumento, cuando se minimiza el valor de la vida, se abre la puerta a otras problemáticas como:

- La trata de personas

- El secuestro

- El asesinato

- Otras formas de violencia y deshumanización

Un llamado a la empatía y al acompañamiento

A pesar de su postura firme, la Iglesia también aclaró que no busca juzgar a quienes enfrentan situaciones complejas. Reconoció que detrás de decisiones como el aborto o la eutanasia existe sufrimiento, por lo que insistió en la importancia del acompañamiento emocional y social.

¿A quiénes busca acompañar?

El mensaje hace énfasis en apoyar a distintos sectores vulnerables:

- Mujeres embarazadas que enfrentan soledad o crisis emocional

- Personas enfermas que perciben falta de alternativas

. Individuos que atraviesan cuadros de depresión

Desde esta perspectiva, el enfoque no solo se centra en la condena de las prácticas, sino en la necesidad de generar redes de apoyo más sólidas.

Generación Z y cambios en la percepción social

Uno de los puntos destacados del editorial es la mención de la generación Z. La Iglesia considera “esperanzador” que jóvenes estén adoptando posturas orientadas al cuidado de la vida y del prójimo.

También señaló que en algunos países se ha comenzado a replantear la legislación relacionada con estos temas, lo que interpreta como una señal de cambio en la conversación global.

Debate en México: entre leyes y posturas ideológicas

En el caso de México, la Iglesia lamentó que continúen las disputas ideológicas en torno a quién es considerado sujeto de derechos. Señaló que estos debates se mantienen activos principalmente en los ámbitos legislativo y judicial.

Además, recordó que han pasado 19 años desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México, un hecho que, desde su postura, no ha resuelto de fondo las problemáticas que enfrentan las mujeres, sino que ha generado nuevos cuestionamientos sociales.

Convocatoria a movilización

Como parte de su mensaje, la Iglesia convocó a la marcha Pasos por la Vida, que se llevará a cabo el próximo 25 de abril en el Monumento a la Revolución. El objetivo es reunir a miles de jóvenes y ciudadanos para pronunciarse a favor del respeto a la vida.

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La postura de la Iglesia reaviva un debate que sigue vigente en México y el mundo. Más allá de las diferencias ideológicas, el tema continúa generando discusiones profundas sobre derechos, ética y el papel del Estado en decisiones que impactan directamente la vida de las personas.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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