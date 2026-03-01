Iglesia culpa a hogares rotos de la violencia y convoca a festival por el Mes de la Familia el 7 de marzo

CDMX.- La Iglesia católica afirmó que la solución a la ola de violencia que enfrenta México está en la familia, al sostener que “sin familias sanas no habrá una paz duradera”, de acuerdo con su editorial Desde la Fe.

En el texto, señaló que con frecuencia la violencia se aborda como un problema de seguridad, de leyes o de estrategias públicas, pero pocas veces se observa “el lugar donde todo comienza: el hogar”.

Planteó que, si se busca disminuir la violencia, es necesario invertir en los vínculos familiares con acciones como “escuchar más, estar presentes, reconciliarnos, recuperar la mesa compartida, rezar juntos, educar en responsabilidad y ternura” y educar “en la defensa de la vida”.

La publicación sostuvo que la violencia “no nació en las calles”, sino que se formó previamente en vínculos rotos, ausencias prolongadas y problemas no atendidos de manera adecuada al interior de las familias.

Añadió que en los últimos años se han debilitado lazos familiares y se ha erosionado el compromiso con la pareja, con los hijos y con los padres, al señalar que se posterga la presencia por la prisa, se sustituye el diálogo por la pantalla y se normaliza el distanciamiento afectivo.

También apuntó que nuevas generaciones han crecido en contextos adversos, y mencionó que niños y jóvenes han experimentado separación, violencia intrafamiliar, abandono o carencias afectivas profundas.

En ese sentido, destacó que la familia es la cuna del amor y llamó a fortalecer iniciativas y políticas públicas a favor de ella, al considerar que es el espacio donde se aprende a confiar, perdonar, esperar y respetar límites.

La Arquidiócesis Primada de México informó que conmemorará el Mes de la Familia con talleres, conferencias y un festival el próximo 7 de marzo en el Seminario Menor, y concluyó que “la violencia no se derrota solo con fuerza y armas”, sino con el aprendizaje del amor desde la infancia.