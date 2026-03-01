Iglesia culpa a hogares rotos de la violencia y convoca a festival por el Mes de la Familia el 7 de marzo

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 1 marzo 2026
    Iglesia culpa a hogares rotos de la violencia y convoca a festival por el Mes de la Familia el 7 de marzo
    La Arquidiócesis Primada anunció actividades por el Mes de la Familia y fijó postura sobre el papel del hogar en la prevención. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Religión

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Iglesia Católica

La Arquidiócesis Primada anunció actividades por el Mes de la Familia y fijó postura sobre el papel del hogar en la prevención

CDMX.- La Iglesia católica afirmó que la solución a la ola de violencia que enfrenta México está en la familia, al sostener que “sin familias sanas no habrá una paz duradera”, de acuerdo con su editorial Desde la Fe.

En el texto, señaló que con frecuencia la violencia se aborda como un problema de seguridad, de leyes o de estrategias públicas, pero pocas veces se observa “el lugar donde todo comienza: el hogar”.

TE PUEDE INTERESAR: Muerte de ‘El Mencho’ y la reforma electoral dominan la agenda digital de la semana

Planteó que, si se busca disminuir la violencia, es necesario invertir en los vínculos familiares con acciones como “escuchar más, estar presentes, reconciliarnos, recuperar la mesa compartida, rezar juntos, educar en responsabilidad y ternura” y educar “en la defensa de la vida”.

La publicación sostuvo que la violencia “no nació en las calles”, sino que se formó previamente en vínculos rotos, ausencias prolongadas y problemas no atendidos de manera adecuada al interior de las familias.

TE PUEDE INTERESAR: Semar reporta 10 toneladas de cocaína aseguradas en el mar y decomisos de metanfetamina en 2026

Añadió que en los últimos años se han debilitado lazos familiares y se ha erosionado el compromiso con la pareja, con los hijos y con los padres, al señalar que se posterga la presencia por la prisa, se sustituye el diálogo por la pantalla y se normaliza el distanciamiento afectivo.

También apuntó que nuevas generaciones han crecido en contextos adversos, y mencionó que niños y jóvenes han experimentado separación, violencia intrafamiliar, abandono o carencias afectivas profundas.

TE PUEDE INTERESAR: SSPC podría hacer una Operación Enjambre ‘extendida’ tras narconómina del CJNG: El Universal

En ese sentido, destacó que la familia es la cuna del amor y llamó a fortalecer iniciativas y políticas públicas a favor de ella, al considerar que es el espacio donde se aprende a confiar, perdonar, esperar y respetar límites.

La Arquidiócesis Primada de México informó que conmemorará el Mes de la Familia con talleres, conferencias y un festival el próximo 7 de marzo en el Seminario Menor, y concluyó que “la violencia no se derrota solo con fuerza y armas”, sino con el aprendizaje del amor desde la infancia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Iglesia Católica

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Secretaría de Salud llamó a la población de las entidades con presencia de dengue a retirar basura y objetos que acumulen agua.

Casos de dengue suben a 796 en México; 81% se concentra en cinco estados, reporta Salud

La funcionaria planteó que se trata de una inversión “sin precedente”.

Bienestar reporta 170 mil beneficiarios en BCS y destaca inversión federal cercana a un billón de pesos

La caída de una estructura de una de las columnas de la Línea 4 del Metro dejó un saldo de cuatro trabajadores lesionados y la movilización de las puestos de auxilio, en la Colonia Obispado.

Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales
Destapan a Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia de la Universidad de Sonora

‘Destapan a Colosio’; Senador de MC es posicionado como posible candidato a elecciones en Sonora
La oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Donald Trump se muestra dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní
De acuerdo con fuentes consultadas por la cadena NBC, las autoridades aún no han determinado si se trata de un individuo con problemas mentales o un acto de terrorismo.

Tres muertos y 18 heridos tras registrarse tiroteo en bar de Austin
Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos

Irán amenaza con tomar los corazones de Estados Unidos e Irán tras bombardeos
Despues del fallecimiento de ‘El Mencho’ presuntos integrantes del CJNG provocaron narcobloqueos en diferentes puntos de México

El fin de “El Mencho”: El error fatal que derribó al imperio del CJNG