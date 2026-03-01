Semar reporta 10 toneladas de cocaína aseguradas en el mar y decomisos de metanfetamina en 2026

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) informó que, en los dos primeros meses de 2026, aseguró cerca de 10 toneladas de cocaína en el mar, además de casi cuatro toneladas de metanfetaminas y más de 70 toneladas de precursores químicos, como parte de operaciones marítimas, aéreas y terrestres realizadas en coordinación interinstitucional.

La dependencia indicó que también brindó apoyo en la detención de mil 872 presuntos infractores de la ley y que, en operaciones de búsqueda y rescate, personal naval salvó 30 vidas, además de proporcionar atención médica y evacuación a personas que requirieron traslado.

En su balance, la Semar reportó el aseguramiento de un semisumergible o embarcación de bajo perfil, así como dos embarcaciones con dos motores fuera de borda; en esos hechos, señaló, fueron ubicados 11 presuntos infractores a bordo y aproximadamente mil 43 litros de combustible, cuya procedencia legal no pudo acreditarse.

En el ámbito terrestre, informó el aseguramiento de cinco laboratorios clandestinos donde fueron neutralizadas casi cuatro toneladas de presunta metanfetamina y más de 70 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas; la institución afirmó que estas acciones impactan las estructuras logísticas de la delincuencia organizada.

La Semar agregó que el 22 de febrero, en Baja California Sur, se incautaron dos toneladas de metanfetaminas y 53 kilos de fentanilo, entre otras sustancias, como parte de acciones operativas en esa entidad.

En el marco de despliegues como la Estrategia de Seguridad “Pez Vela” en Colima y el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, así como en otras entidades, reportó el aseguramiento de mil 402 vehículos, además de 627 armas, 42 mil 993 cartuchos, mil 195 cargadores y 252 artefactos explosivos; también informó el decomiso de dos mil 753 kilos de mariguana, 31 kilos de cocaína, así como el desmantelamiento de 445 cámaras parásitas y de dos mil 200 máquinas tragamonedas.

En materia de erradicación, la dependencia reportó la destrucción de 332 mil 124 plantas de mariguana en un área de 21 mil 380 metros cuadrados, así como 10 millones 350 mil 500 plantas de amapola en 505 mil 900 metros cuadrados, como parte de tareas para reducir la producción ilícita.

En apoyo a la Estrategia Nacional contra el robo de hidrocarburos, indicó que en coordinación con Pemex y autoridades de los tres órdenes de gobierno fueron inhabilitadas 96 tomas clandestinas y asegurados 143 mil 391 litros de hidrocarburo presuntamente vinculados a actividades ilícitas; añadió que las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Finalmente, la Semar informó que, junto con autoridades de salud, implementa el Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso en una primera fase de 2026 que comprende Tampico, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, donde se han proporcionado 12 mil 46 consultas médicas, tres mil 170 pláticas de salud preventiva y 65 visitas médicas a domicilio, además de tres mil 456 servicios de labor social.