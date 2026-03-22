Imco explica revocación de donataria por SAT; dice que mantiene actividades y cumple obligaciones fiscales

CDMX.- Luego de que se dio a conocer que más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) fijó su postura tras aparecer entre las instituciones afectadas. El SAT informó que revocó autorizaciones a algunas organizaciones al considerar que, como donatarias autorizadas, “no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes”.

En respuesta, el Imco señaló que fue notificado y que tramitó oportunamente la acreditación en materia de ciencia y tecnología ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la cual, dijo, le fue otorgada tras presentar evidencia y documentación sobre investigaciones y proyectos. Sin embargo, el organismo indicó que la autoridad fiscal determinó que quien emitió esa acreditación no contaba con atribuciones suficientes y, con ese argumento, revocó el estatus de donataria autorizada.

El Imco informó que solicitó nuevamente la acreditación ante la Secihti, pero fue declarada improcedente, por lo que el 18 de noviembre presentó al SAT una nueva acreditación por actividades de desarrollo social, que permanece pendiente de resolución. El instituto subrayó que mantiene su carácter de asociación civil sin fines de lucro y que continuará con sus actividades de investigación, análisis y formulación de propuestas de política pública, en apego a la legislación vigente.

También afirmó que desde 2003 ha cumplido con sus obligaciones fiscales, entre ellas pago de impuestos, declaraciones informativas, reportes conforme a la Ley Antilavado y la Declaración Informativa de Transparencia por donativos recibidos. En el listado de instituciones que perdieron la autorización para recibir donativos también se mencionan organizaciones como Mexicanos Primero y México Evalúa, ambas enfocadas en la promoción y análisis de políticas públicas, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.

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