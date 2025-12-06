Riña en centro de rehabilitación deja detención de dos hombres y un adolescente, en Nuevo León

La detención de dos hombres y un adolescente dejó una riña que se registró al interior de un centro de rehabilitación, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la colonia Mixcoac, en el municipio de Apodaca, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Elementos del Grupo de Coordinación lograron la detención de los presuntos, la mañana del viernes. Entre los detenidos se encuentra un masculino adulto con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Elementos de la Defensa, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil realizaron un dispositivo tras el reporte de la riña en el mencionado centro de rehabilitación, cuyo nombre no fue proporcionado por las autoridades.

Sobre la calle Linaza, los agentes fueron interceptados por los encargados del centro que solicitaron el apoyo para disuadir la pelea.

Los detenidos fueron identificados como: Raúl “N”, de 27 años; Juan “N”, de 22 y un adolescente, de 14 años.

Tras una revisión precautoria les encontraron: 11 envoltorios con un polvo blanco similar a la cocaína, 111 bolsitas con una sustancia sólida parecida al cristal, 79 envoltorios de una sustancia granulosa con las características de la cocaína en piedra y 65 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Las autoridades ya buscaban a Raúl “N” porque cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y el menor fue trasladado a las instancias correspondientes para revisar su caso.