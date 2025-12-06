Riña en centro de rehabilitación deja detención de dos hombres y un adolescente, en Nuevo León

México
/ 6 diciembre 2025
    Riña en centro de rehabilitación deja detención de dos hombres y un adolescente, en Nuevo León
    Los hechos se registraron en la colonia Mixcoac, en el municipio de Apodaca, Nuevo León Fotos: cortesía
    Riña en centro de rehabilitación deja detención de dos hombres y un adolescente, en Nuevo León

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica

La detención de dos hombres y un adolescente dejó una riña que se registró al interior de un centro de rehabilitación, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la colonia Mixcoac, en el municipio de Apodaca, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Elementos del Grupo de Coordinación lograron la detención de los presuntos, la mañana del viernes. Entre los detenidos se encuentra un masculino adulto con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Elementos de la Defensa, Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil realizaron un dispositivo tras el reporte de la riña en el mencionado centro de rehabilitación, cuyo nombre no fue proporcionado por las autoridades.

Sobre la calle Linaza, los agentes fueron interceptados por los encargados del centro que solicitaron el apoyo para disuadir la pelea.

Los detenidos fueron identificados como: Raúl “N”, de 27 años; Juan “N”, de 22 y un adolescente, de 14 años.

Tras una revisión precautoria les encontraron: 11 envoltorios con un polvo blanco similar a la cocaína, 111 bolsitas con una sustancia sólida parecida al cristal, 79 envoltorios de una sustancia granulosa con las características de la cocaína en piedra y 65 bolsas con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Las autoridades ya buscaban a Raúl “N” porque cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a detenidos en fiesta clandestina de menores, en NL

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y el menor fue trasladado a las instancias correspondientes para revisar su caso.

Temas


Narcomenudeo

true

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal