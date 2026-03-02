Sheinbaum niega tema político en detención de funcionaria de Monterrey; fue por acusación falsa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la detención de Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, sea por un tema político; pero confirmó el motivo de su aprehensión. A pregunta expresa en conferencia matutina del lunes 2 de marzo, la mandataria de México indicó que la detención de la funcionaria municipal es por haber acusado falsamente al senador morenista Waldo Fernández, por acoso y violación sexual, a quien también, indicó, habría intentado extorsionar. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a funcionaria de Monterrey; la acusan de extorsión y falsedad de declaraciones Indicó que este tema fue tratado esta mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad federal.

“Parece que es un tema de una acusación que tuvo el senador por acoso o violación, y él demuestra que fue falsa la acusación. Entonces, la detención de esta persona es por haber acusado falsamente, porque además parece que hubo extorsión, que le pidieron dinero a cambio (al senador); “Claro que tienen que verse todos los hechos, pero lo que entiendo es que en efecto hay suficientes pruebas para demostrar que fue falsedad de acusaciones y extorsión. Eso es lo que dice la Fiscalía General de la República, que va más allá de temas políticos”, dijo la Presidenta en la conferencia de prensa. TE PUEDE INTERESAR: Por tercer año consecutivo, papás de Debanhi Escobar participarán en marcha del 8M en Nuevo León DETENCION DE FUNCIONARIA DE MONTERREY La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Barrón, fue detenida el domingo por autoridades federales, al presuntamente “fabricar hechos” en un montaje que presentó ante la Fiscalía local. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó a las 15:45 horas en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás, sobre la avenida Aceros, entre Anillo Periférico y avenida de los Parques. La detención fue ejecutada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y posteriormente la funcionaria fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en su sede ubicada en Escobedo, donde permanece a la espera de que se defina su situación jurídica.

Aunque la FGR no ha emitido hasta el momento un posicionamiento oficial, versiones preliminares indican que Barrón Perales es investigada por presunta extorsión y falsedad de declaraciones. Se espera que en las próximas horas la autoridad federal precise los cargos y el estatus legal de la servidora pública. TE PUEDE INTERESAR: Tatiana Clouthier anuncia aspiraciones a la gubernatura de Nuevo León en 2027 con Morena El registro oficial describe que la detenida mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de tez morena clara, complexión delgada y cabello largo castaño por debajo del hombro. Al momento de su arresto vestía pantalón negro tipo pants, blusa blanca de manga larga y tenis negros con franjas blancas. “Su detención junto con otras personas tiene que ver con una denuncia que presentó su servidor y que tiene que ver con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia en el estado de Nuevo León”, dijo Waldo Fernández en redes sociales. El caso cobró mayor notoriedad luego de que el periodista Miguel Meza, quien administra la cuenta “narcopoliticos”, señaló en redes sociales que la funcionaria lo denunció hace dos años por la supuesta difusión de información confidencial. Según su versión, él previamente había presentado señalamientos en su contra por presuntos vínculos indirectos con la contratación de una empresa que, aseguró, estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa durante una administración municipal anterior.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso Internacional de las Familias reúne a miles en Monterrey y coloca a la familia en el centro del debate social ¿QUIÉN ES KARINA BARRÓN? Barrón Perales es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. En su trayectoria política fue diputada local de 2015 a 2018, periodo en el que también presidió la Mesa Directiva del Congreso de Nuevo León. Posteriormente, se desempeñó como diputada federal por el PRI entre 2021 y 2024, representando el Distrito 10 de la entidad en la Cámara de Diputados. En el más reciente proceso electoral, Barrón participó como candidata al Senado por la coalición conformada por PRI y PAN. De este proceso se derivó la denuncia que llevó a su detención, informó Waldo Fernández, quien contendió contra ella. (Con información de El Universal)

