Sheinbaum pide ‘cabeza fría’ ante dichos de Trump sobre cárteles; responderá el lunes

CDMX.- “Cabeza fría”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó que México es “el epicentro de la violencia de los cárteles”.

A su llegada al CBTis 296 en Ixtapaluca, Estado de México, se preguntó a la titular del Ejecutivo sobre los señalamientos del mandatario estadounidense, a lo que respondió que abordará el tema en su próxima conferencia.

“El lunes, el lunes, cabeza fría”, expresó Sheinbaum, sin ampliar por el momento su postura sobre lo dicho por su homólogo.

Trump afirmó que “México es el epicentro de la violencia de los carteles”, aunque agregó comentarios personales sobre la presidenta mexicana al señalar que es una “muy buena persona” con una “voz hermosa”.

En el mismo marco, el presidente estadounidense aseguró que, “así como erradicamos ISIS en Medio Oriente, debemos hacer lo mismo para erradicar a los cárteles en casa”, al plantear un enfoque de erradicación contra esas organizaciones.

El mandatario también dijo que le agrada Sheinbaum y reiteró sus comentarios: “Me agrada mucho la presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer”.

Sin embargo, sostuvo que cuando ha pedido que se permita ayudar para “erradicar a los cárteles”, la respuesta de la presidenta mexicana ha sido que “no”, según su propio dicho.