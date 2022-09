El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Nuevo León compartió el caso de éxito de una mujer que logró bajar 18 kilos con el programa “Pierde Kilos, gana Vida”.

La mujer es una paciente del Nutrición de Medicina Familiar (UMF) número 31 que en seis meses logró el reto a través de adoptar hábitos alimenticios y de activación física, así como reducir su necesidad de medicamentos.

“Pierde Kilos, gana vida busca contrarrestar el sobrepeso y la obesidad para elevar integralmente la calidad de vida de la derechohabiencia”, estableció el IMSS mediante un comunicado.

En una primera etapa del programa participaron más de 4 mil 400 personas, entre pacientes y personal de salud.

La paciente se llama Maritza Pantoja Carrizales, quien recibió por parte de su médica familiar resultados de glucosa alterada en la sangre.

Por miedo ante las implicaciones que representa la diabetes, la mujer de 45 años decidió operar un cambio. “Yo quería llorar, tenía miedo, quería estar sana para mis hijos”, confesó.

Para dar seguimiento a su caso, fue enviada al departamento de UMF 31 del IMSS, en San Nicolás de los Garza, en donde recibió la invitación para formar parte del plan.

“Dejé el refresco, las papitas, las harinas y me apegué a la dieta que el nutriólogo me dio”, dijo Maritza, quien pesaba 104 kilos.

“Mis amigas no me creían que me estaba atendiendo en el Seguro Social, creían que tomaba pastillas, malteadas o que iba con otro médico”, comentó.

Maritza añadió que ahora se siente mucho mejor y superó la depresión y la baja autoestima.

Por su parte, el nutriólogo Ángel Álvarez Izaguirre expuso que Maritza fue una de las 100 pacientes que se inscribieron en el programa, que es una estrategia del IMSS a nivel nacional para combatir el sobrepeso y la obesidad.