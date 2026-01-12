IMSS rompe récord histórico de trasplantes y supera marca de 2018

CDMX.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que durante el año pasado se realizaron 3 mil 493 trasplantes, con lo que la institución alcanzó el mayor número de procedimientos de este tipo desde su creación.

El funcionario subrayó que la cifra superó incluso el récord establecido en 2018, considerado hasta ahora el mejor año en materia de trasplantes dentro del Seguro Social. “Cada órgano donado representa una nueva oportunidad de vida. Vamos por más en 2026”, afirmó.

De acuerdo con el desglose presentado, el trasplante de riñón fue el procedimiento más frecuente, con mil 467 intervenciones, mientras que los trasplantes de córnea registraron un crecimiento significativo al sumar mil 406 procedimientos durante el año.

Robledo Aburto detalló que también se realizaron 617 trasplantes de corazón, hígado y células troncales hematopoyéticas, lo que, dijo, refleja la capacidad del IMSS para llevar a cabo procedimientos de alta especialidad en beneficio de su población derechohabiente.

En el caso de los trasplantes de pulmón, el titular del Instituto señaló que se concretaron tres intervenciones: una en la Ciudad de México y dos en el estado de Nuevo León, consideradas de alta complejidad médica.

El director general del IMSS enfatizó que estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer la cultura de la donación de órganos en el país, al considerar que cada donación puede representar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes en espera.

"Estos datos nos hablan de la importancia de difundir la voluntad de donar órganos, porque cada órgano donado significa una nueva oportunidad de vida", expresó.