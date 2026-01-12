Reportan desaparecidas a dos jóvenes tras funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz
Autoridades de Veracruz mantienen operativos de búsqueda para dar con el paradero de Wendy Arantxa Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta
Dos mujeres de 23 años fueron reportadas como desaparecidas tras haber asistido al funeral del periodista Carlos Castro, realizado en un municipio del norte del estado de Veracruz. Tras conocerse los reportes, la Fiscalía General del Estado inició los protocolos correspondientes para su búsqueda y localización.
De acuerdo con la información disponible, ambas jóvenes estuvieron presentes en los servicios fúnebres que se llevaron a cabo en el cementerio Jardines de los Ángeles, ubicado sobre la carretera Poza Rica–Coatzintla, lugar donde fueron vistas por última vez.
Las autoridades estatales informaron que, hasta el momento, no se ha establecido una relación directa entre las dos desapariciones, más allá de la coincidencia en el tiempo y el sitio donde se encontraban.
FISCALÍA ACLARA QUE HASTA EL MOMENTO NO EXISTE CONFIRMACIÓN DE VÍNCULO ENTRE LOS CASOS
La Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene abiertas las investigaciones y señaló que los reportes se analizan de manera independiente, conforme a los protocolos de búsqueda vigentes.
WENDY PORTILLA RAMOS ES REPORTADA COMO DESAPARECIDA TRAS ACUDIR A FUNERAL DE CARLOS CASTRO
Una de las jóvenes reportadas como desaparecidas es Wendy Arantxa Portilla Ramos, de 23 años de edad, quien fue vista por última vez después de permanecer en el lugar donde se realizaba el funeral.
Como señas particulares, se informó que Wendy presenta un tatuaje de un dragón en el brazo derecho, una mariposa en el brazo izquierdo, flores en distintas partes del cuerpo y letras en inglés en ambas manos, características que forman parte de los datos difundidos para facilitar su identificación.
KARIME MONSERRAT MURRIETA ES REPORTADA COMO DESAPARECIDA TRAS ACUDIR A FUNERAL DE CARLOS CASTRO
La segunda joven es Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, también de 23 años, con quien se perdió contacto alrededor de las 18:00 horas del mismo día en que se realizó el funeral.
De acuerdo con la información proporcionada, Karime mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez clara, tiene ojos café oscuro y cabello negro con fleco. Al momento de su desaparición vestía una blusa negra de manga larga.
ACTIVAN PROTOCOLO ALBA EN VERACRUZ TRAS LA DESAPARICIÓN DE DOS MUJERES
Ante los reportes, la Fiscalía General del Estado de Veracruz activó el Protocolo Alba para la localización de ambas mujeres. Este mecanismo permite coordinar acciones entre distintas instancias para difundir información, recibir datos de la ciudadanía y realizar labores de búsqueda.
Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan en curso y que se mantiene abierta la recepción de información que pueda contribuir a la localización de Wendy Arantxa Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.