$!Reportan desaparecidas a dos jóvenes tras funeral del periodista Carlos Castro en Veracruz

Dos mujeres de 23 años fueron reportadas como desaparecidas tras haber asistido al funeral del periodista Carlos Castro, realizado en un municipio del norte del estado de Veracruz. Tras conocerse los reportes, la Fiscalía General del Estado inició los protocolos correspondientes para su búsqueda y localización.

De acuerdo con la información disponible, ambas jóvenes estuvieron presentes en los servicios fúnebres que se llevaron a cabo en el cementerio Jardines de los Ángeles, ubicado sobre la carretera Poza Rica–Coatzintla, lugar donde fueron vistas por última vez.

Las autoridades estatales informaron que, hasta el momento, no se ha establecido una relación directa entre las dos desapariciones, más allá de la coincidencia en el tiempo y el sitio donde se encontraban.

FISCALÍA ACLARA QUE HASTA EL MOMENTO NO EXISTE CONFIRMACIÓN DE VÍNCULO ENTRE LOS CASOS

La Fiscalía General del Estado de Veracruz mantiene abiertas las investigaciones y señaló que los reportes se analizan de manera independiente, conforme a los protocolos de búsqueda vigentes.

WENDY PORTILLA RAMOS ES REPORTADA COMO DESAPARECIDA TRAS ACUDIR A FUNERAL DE CARLOS CASTRO

Una de las jóvenes reportadas como desaparecidas es Wendy Arantxa Portilla Ramos, de 23 años de edad, quien fue vista por última vez después de permanecer en el lugar donde se realizaba el funeral.

Como señas particulares, se informó que Wendy presenta un tatuaje de un dragón en el brazo derecho, una mariposa en el brazo izquierdo, flores en distintas partes del cuerpo y letras en inglés en ambas manos, características que forman parte de los datos difundidos para facilitar su identificación.