INM denuncia ante la FGR a agentes migratorios por actos irregulares contra connacionales

/ 19 diciembre 2025
    INM denuncia ante la FGR a agentes migratorios por actos irregulares contra connacionales
    Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), sentenció que no se tolerará la corrupción. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La difusión de un video en redes sociales detonó una respuesta institucional que incluyó separaciones del cargo, denuncias penales y un posicionamiento directo del Gobierno federal

CDMX.- El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Sergio Salomón Céspedes, afirmó que no se tolerará la corrupción ni el abuso de poder dentro de la institución, tras la difusión en redes sociales de presuntos actos irregulares cometidos por dos agentes migratorios contra connacionales en Matamoros, Tamaulipas.

Al referirse al caso, el funcionario subrayó que existe una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar un trato digno y humano a las personas migrantes, así como una política de cero tolerancia frente a conductas contrarias a la ley.

La instrucción de la presidenta es muy precisa: trato humano a nuestras heroínas y héroes migrantes; ni un ápice de tolerancia a la corrupción y el abuso de poder”, expresó Céspedes al condenar los hechos.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración informó que los dos agentes involucrados ya fueron separados de sus cargos y que se inició una investigación interna por los actos considerados irregulares y contrarios a la normatividad vigente.

De acuerdo con la dependencia, los hechos se registraron presuntamente el pasado 16 de diciembre en las oficinas del Puente Internacional “Puerta México”, correspondientes a la representación local del INM en Matamoros.

El Instituto agregó que ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los agentes implicados y de quienes resulten responsables.

Tanto el Gobierno federal como el INM reiteraron su rechazo a cualquier acto cometido en perjuicio de las y los connacionales, y refrendaron su postura de cero tolerancia a la impunidad. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

