INE ordena bajar spots televisivos de Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó la suspensión de tres spots de televisión que promocionan a la virtual candidata por “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz, porque los mismos no especifican su calidad específica de precandidata presidencial.

El órgano electoral resolvió lo anterior a raíz de una denuncia presentada por Morena, contra Gálvez Ruiz y los partidos Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), por la difusión de tres promocionales televisivos en los que, a decir del quejoso, no se identifica el estatus de la denunciada, se realizan calumnias, y aparece una persona menor de edad.

Como consecuencia, de un análisis del contenido de la propaganda, el árbitro electoral concluyó que, aunque no existe calumnia en los mismos, debido a que las expresiones no se refieren a Morena y se estima, la persona señalada no tiene menos de 18 años de vida, efectivamente no se menciona que la exsenadora es precandidata, lo cual vulnera la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta resolución obliga al PAN y PRD a sustituir los promocionales en un máximo de seis horas, y a las concesionarias de televisión que están obligadas a transmitirlas, detenerlas en un plazo que no exceda 12 horas.

Anteriormente, el INE ordenó al también contendiente por la presidencia, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, conducirse con “prudencia discursiva” y evitar que sus manifestaciones sean proselitistas.

