INE señala a partidos por no reportar uso del 3% para mujeres; Morena y PT entre omisos federales

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/ 26 marzo 2026
    INE señala a partidos por no reportar uso del 3% para mujeres; Morena y PT entre omisos federales
    El INE encendió alertas por diagnósticos incompletos y reportes con inconsistencias sobre el dinero destinado a impulsar el liderazgo político de las mujeres. ESPECIAL
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por El Universal

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La autoridad anticipó procedimientos por omisiones y advirtió que, sin metas e indicadores medibles, el gasto pierde impacto real

CDMX.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que, de 249 partidos políticos nacionales y locales obligados a presentar su diagnóstico sobre el uso del 3% del financiamiento público ordinario destinado al liderazgo político de las mujeres en 2025, sólo 169 cumplieron, lo que representa 68%.

En un comunicado, explicó que, ante la omisión de 80 institutos políticos, la autoridad electoral dará vista a la Secretaría Ejecutiva para iniciar los procedimientos correspondientes por el incumplimiento de esta obligación legal. Entre los omitentes se mencionó a Morena y al Partido del Trabajo en el ámbito federal, así como a 78 fuerzas locales.

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Durante una sesión ordinaria, Jaime Rivera Velázquez, presidente de la Comisión de Fiscalización, detalló que el Consejo General recibió el Informe de los diagnósticos a los Programas Anuales de Trabajo del financiamiento para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, y que la evaluación identificó fallas que limitan el impacto del recurso.

Rivera Velázquez señaló que se detectaron inconsistencias en el reporte de datos de hasta 60%, además de objetivos vagos y ausencia de indicadores medibles, en un universo de recursos que supera 447 millones de pesos en los ámbitos nacional y local.

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El informe también expuso que 75% del gasto se concentró en actividades de capacitación y formación, 20% en divulgación y difusión, y 5% en investigación, con acciones que, en diversos casos, se presentaron de forma discursiva, sin un análisis de desigualdades internas o de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG).

Ante los hallazgos, el consejero sostuvo que, con una perspectiva de mejora para 2026, el INE solicitará a los partidos transitar de un cumplimiento administrativo hacia una cultura de resultados que garantice el acceso efectivo de las mujeres a la toma de decisiones.

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El instituto indicó que el informe incluye recomendaciones para que el financiamiento se utilice con mayor eficiencia, incorporando indicadores de impacto y estrategias de seguimiento, a fin de que el ejercicio de este gasto se traduzca en avances hacia la igualdad sustantiva en la vida política del país.

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