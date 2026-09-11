Injerencia extranjera: un debate que va más allá de las elecciones

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    Injerencia extranjera: un debate que va más allá de las elecciones
    Baja California Sur ejemplifica la importancia de diferenciar inversión e injerencia, al recibir 511.9 millones de dólares de inversión extranjera directa en turismo durante el primer semestre de 2026.

La OCDE identifica diversos mecanismos de influencia externa, entre ellos el financiamiento político, la manipulación informativa, la coerción económica y las relaciones con actores relevantes

CIUDAD DE MÉXICO.— ¿Hasta dónde puede llegar la influencia de actores extranjeros antes de convertirse en una forma de injerencia?

La pregunta ha cobrado relevancia en un escenario internacional donde gobiernos, empresas, fundaciones, organizaciones y otros actores mantienen cada vez más relaciones económicas, sociales y políticas fuera de sus países de origen.

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La discusión suele asociarse principalmente con elecciones, partidos políticos o gobiernos. Sin embargo, organismos internacionales advierten que la injerencia extranjera puede adoptar otras formas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que el concepto puede abarcar intentos indebidos de influir no sólo en el sistema político, sino también en la economía, la sociedad, el medio ambiente, la elaboración de políticas públicas o el espacio informativo de un país.

Entre los mecanismos identificados internacionalmente aparecen desde el financiamiento político y la manipulación de información hasta la coerción económica, la generación de relaciones con actores relevantes o el uso indebido de estructuras sociales, académicas o civiles.

Una característica importante es la diferencia entre influencia e injerencia.

La cooperación internacional, las relaciones diplomáticas, la inversión extranjera y la participación de actores internacionales forman parte habitual de las relaciones entre países. La injerencia supone un elemento adicional: acciones encubiertas, engañosas, coercitivas o poco transparentes orientadas a modificar decisiones o procesos en beneficio de intereses externos.

En México, el tema volvió recientemente a la conversación pública. El 8 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el país busca colaboración con otras naciones, pero rechazó cualquier forma de subordinación o injerencia extranjera en asuntos políticos, al tiempo que diferenció esta discusión de la inversión proveniente del exterior.

El marco jurídico mexicano también establece límites particularmente claros en materia política. La Constitución restringe la participación de extranjeros en asuntos políticos nacionales y la legislación electoral prohíbe aportaciones provenientes del extranjero a partidos, candidaturas y otros actores electorales.

Pero el debate contemporáneo es más amplio que el terreno electoral.

La capacidad de incidir en regulaciones, políticas públicas, decisiones económicas, conversación social o percepción ciudadana también forma parte de las preocupaciones que distintos países han comenzado a analizar frente a nuevas formas de influencia internacional. La OCDE advierte, por ejemplo, que la digitalización y la apertura económica y social han aumentado los espacios a través de los cuales actores externos pueden intentar influir sobre decisiones internas.

Baja California Sur permite observar por qué esta distinción resulta relevante. Entre enero y junio de 2026 recibió 511.9 millones de dólares de inversión extranjera directa en turismo, equivalente al 41.4% del total nacional en ese sector, de acuerdo con información del Gobierno estatal. Estados Unidos, Canadá y España se encuentran entre los principales países de origen de esos recursos.

Ese dato no representa por sí mismo una forma de injerencia. Por el contrario, ejemplifica por qué resulta necesario separar conceptos: la presencia de recursos o actores extranjeros no equivale automáticamente a intervención indebida.

La pregunta relevante aparece cuando existen intentos de utilizar recursos, relaciones, estructuras o mecanismos de influencia para orientar decisiones internas de manera opaca o en beneficio de intereses externos.

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En un país cada vez más conectado con el resto del mundo, el reto consiste precisamente en establecer esa frontera: mantener relaciones económicas y cooperación internacional mientras existen mecanismos de transparencia capaces de identificar cuándo una influencia legítima puede transformarse en una intervención sobre decisiones que corresponden a México.

¿Dónde termina la participación internacional y dónde comienza la injerencia?

Esa discusión probablemente será cada vez más importante no sólo para la política electoral, sino también para la economía, la regulación, las políticas públicas y las decisiones que determinan el desarrollo de comunidades y territorios.

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Mariana Paz

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Periodista, amante de las letras y todo lo que tenga que ver con la noticia. Pet Friendly y feminista. Amo leer y el cine de autor.

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