Sinaloa impulsa corredor verde

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    Sinaloa impulsa corredor verde
    La iniciativa busca reducir las emisiones del transporte marítimo mediante nuevos estándares ambientales, tecnologías e infraestructura.

El proyecto es impulsado por el CIT, Codesin y el Institute of the Americas, que estudian su viabilidad en la entidad

Sinaloa empieza a colocar su actividad portuaria dentro de una conversación que ya está transformando al comercio marítimo internacional: la preparación de corredores capaces de operar con nuevos estándares ambientales, infraestructura especializada y energéticos de menores emisiones.

El Center for Investment & Trade de Sinaloa informó que trabaja junto con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa y el Institute of the Americas en la posibilidad de establecer en la entidad un Corredor Marítimo Verde. La propuesta surge en un contexto en el que puertos y navieras de distintos países buscan reducir emisiones y adaptar sus operaciones a una nueva generación de energéticos, tecnologías y reglas internacionales.

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Un corredor marítimo verde no es solamente una ruta para barcos distintos. Para funcionar necesita conectar varios elementos al mismo tiempo: puertos preparados, infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, protocolos de seguridad, capacidad logística y disponibilidad de energéticos de menores emisiones.

Ahí aparece una de las razones por las que Sinaloa busca participar. El propio CIT ha señalado que la entidad podría contar con disponibilidad de metanol, amoníaco e hidrógeno verde, tres alternativas que hoy forman parte de la conversación internacional sobre la descarbonización del transporte marítimo.

Para el estado, la oportunidad va más allá del movimiento de mercancías. La adaptación de los puertos a estas nuevas cadenas puede atraer servicios especializados, inversión, logística, mantenimiento, capacitación y perfiles técnicos vinculados con una actividad marítima cada vez más tecnológica.

También puede fortalecer la posición de Sinaloa como punto de conexión entre producción, industria y comercio exterior. Topolobampo ya cuenta con una ubicación estratégica en el Pacífico y con una actividad portuaria que puede adquirir mayor valor si logra integrarse a las nuevas rutas y requerimientos que empiezan a tomar forma en el transporte internacional.

La iniciativa todavía se encuentra en etapa de análisis y desarrollo, por lo que su alcance final dependerá de estudios, regulación, inversiones y coordinación entre distintos actores. Sin embargo, el hecho de que ya exista una agenda específica sobre un corredor marítimo verde muestra hacia dónde empieza a mirar el estado.

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En los próximos años, la competitividad portuaria no dependerá únicamente de cuánto puede mover un puerto, sino también de qué servicios puede ofrecer, qué energéticos puede abastecer y qué tan preparado está para operar bajo nuevos estándares.

Para Sinaloa, anticiparse a esa transformación puede significar algo más que modernizar su actividad marítima: puede convertirse en una oportunidad para consolidar una nueva vocación logística e industrial, atraer inversión y generar empleos vinculados con las cadenas productivas que el comercio global va a necesitar.

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Mariana Paz

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Periodista, amante de las letras y todo lo que tenga que ver con la noticia. Pet Friendly y feminista. Amo leer y el cine de autor.

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