Instalan simpatizantes de Morena plantón en la Suprema Corte, piden destitución de Norma Piña

CDMX.- Un grupo de simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional instaló una carpa en el acceso principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para llamar a los transeúntes en firmar una petición para remover a la presidenta.

Los manifestantes reprobaron que ochos ministros del máximo tribunal del país consideraran inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

TE PUEDE INTERESAR: Acudirá el INAI a la CIDH si SCJN le niega sesionar con 4 integrantes

En el lugar colocaron pancartas con el mensaje “Fuera Norma Piña y su banda de corruptos, ladrones, traidores al pueblo de México” o “Mexicanos no hay que dormirnos... no más PRI-PAN, no más presidentes saqueadores al país”.

En las inmediaciones uno de los simpatizantes pedía a los ciudadanos que se sumaran a la exigencia de pedir la destitución de la ministra presidenta.

“Pasen a firmar, hay que remover a este Poder Judicial corrompido, han convertido la justicia en un negocio (...) la justicia en México la tocan y la venden, puros moches en los Ministerios Públicos, ya queremos que se vayan... que vayan a hacerle compañía a Genaro García Luna”, expresó.

El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la ministra Norma Piña solicitó el apoyo del Gobierno Federal para resguardar las instalaciones de la Suprema Corte por una marcha que se prevé en contra del máximo tribunal.

TE PUEDE INTERESAR: Defensa de la ministra Yasmín Esquivel asegura que no hay ‘pleito’ con la UNAM

“(La ministra) ha solicitado por la vía oficial e institucional, mediante un oficio a la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, que se le proporcione apoyo con Guardia Nacional para salvaguardar las instalaciones”, informó el secretario en la conferencia de prensa matutina.

Ante esta petición el Gobierno Federal concedió que elementos de la corporación castrense acudieran a las instalaciones de la Suprema Corte para reforzar la seguridad en el lugar.