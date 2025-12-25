Intentos de cruce irregular dejan más de 400 personas gravemente lesionadas

Noticias
/ 25 diciembre 2025
    Intentos de cruce irregular dejan más de 400 personas gravemente lesionadas
    La embajada reiteró que el objetivo de estas acciones informativas es prevenir riesgos y desalentar intentos de cruce irregular. /FOTO: ESPECIAL

La embajada de Estados Unidos en México reiteró su llamado a no intentar el cruce irregular, al advertir sobre riesgos físicos y sanciones migratorias

CDMX.- La embajada de Estados Unidos en México informó que, durante 2025, más de 400 personas resultaron seriamente lesionadas tras caer al intentar escalar el muro fronterizo, en el marco de los intentos de cruce irregular hacia territorio estadounidense.

A través de sus canales oficiales, la representación diplomática, encabezada por el embajador Ronald Johnson, reiteró el llamado a no arriesgar la integridad física y subrayó que “la frontera está cerrada para todos”, al advertir que no existen condiciones para el ingreso irregular.

TE PUEDE INTERESAR: Nochebuena con violencia en Culiacán, deja cinco muertos

Como parte de su estrategia para combatir la desinformación, la embajada organizó recientemente una sesión de preguntas y respuestas con Roberto B. Domínguez Jr., subjefe de la Patrulla Fronteriza, quien aseguró que “la frontera está más segura que nunca”.

Durante el encuentro, Domínguez Jr. señaló que las autoridades estadounidenses cuentan con el respaldo del Departamento de Defensa, la Guardia Nacional y la cooperación con gobiernos de otros países, además del uso de tecnología y el refuerzo del personal para la vigilancia fronteriza.

TE PUEDE INTERESAR: Senadora de Morena rechaza declarar al fentanilo como “arma masiva”

El funcionario advirtió que grupos dedicados al tráfico de personas, conocidos como “polleros”, difunden información falsa a través de redes sociales, incluso apoyada con herramientas de inteligencia artificial, para inducir a los migrantes a intentar el cruce ilegal.

Asimismo, alertó sobre las consecuencias legales de ingresar de manera irregular, entre ellas multas y deportaciones, y exhortó a quienes se encuentran en situación migratoria irregular a utilizar el programa CBP Home.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan 62 motocicletas y droga en México vinculadas a exatleta olímpico buscado por EU

Domínguez Jr. también pidió no confiar en organizaciones que promueven el cruce ilegal y advirtió sobre los riesgos de explotación y trata de personas, especialmente de menores de edad, al señalar que las autoridades mantienen labores permanentes de vigilancia en la frontera.

La embajada reiteró que el objetivo de estas acciones informativas es prevenir riesgos y desalentar intentos de cruce irregular, ante el reforzamiento de las medidas de control y seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. Con información de El Universal

Temas


Cruce Fronterizo

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Embajada De Estados Unidos

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
La tienda se dedica a la venta de ropa y accesorios de lujo extremo, en el video se alcanza a ver a López Beltrán con un par de bolsas.

Captan a José Ramón López Beltrán en exclusiva tienda de Houston