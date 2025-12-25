Intentos de cruce irregular dejan más de 400 personas gravemente lesionadas

CDMX.- La embajada de Estados Unidos en México informó que, durante 2025, más de 400 personas resultaron seriamente lesionadas tras caer al intentar escalar el muro fronterizo, en el marco de los intentos de cruce irregular hacia territorio estadounidense.

A través de sus canales oficiales, la representación diplomática, encabezada por el embajador Ronald Johnson, reiteró el llamado a no arriesgar la integridad física y subrayó que “la frontera está cerrada para todos”, al advertir que no existen condiciones para el ingreso irregular.

TE PUEDE INTERESAR: Nochebuena con violencia en Culiacán, deja cinco muertos

Como parte de su estrategia para combatir la desinformación, la embajada organizó recientemente una sesión de preguntas y respuestas con Roberto B. Domínguez Jr., subjefe de la Patrulla Fronteriza, quien aseguró que “la frontera está más segura que nunca”.

Durante el encuentro, Domínguez Jr. señaló que las autoridades estadounidenses cuentan con el respaldo del Departamento de Defensa, la Guardia Nacional y la cooperación con gobiernos de otros países, además del uso de tecnología y el refuerzo del personal para la vigilancia fronteriza.

TE PUEDE INTERESAR: Senadora de Morena rechaza declarar al fentanilo como “arma masiva”

El funcionario advirtió que grupos dedicados al tráfico de personas, conocidos como “polleros”, difunden información falsa a través de redes sociales, incluso apoyada con herramientas de inteligencia artificial, para inducir a los migrantes a intentar el cruce ilegal.

Asimismo, alertó sobre las consecuencias legales de ingresar de manera irregular, entre ellas multas y deportaciones, y exhortó a quienes se encuentran en situación migratoria irregular a utilizar el programa CBP Home.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan 62 motocicletas y droga en México vinculadas a exatleta olímpico buscado por EU

Domínguez Jr. también pidió no confiar en organizaciones que promueven el cruce ilegal y advirtió sobre los riesgos de explotación y trata de personas, especialmente de menores de edad, al señalar que las autoridades mantienen labores permanentes de vigilancia en la frontera.

La embajada reiteró que el objetivo de estas acciones informativas es prevenir riesgos y desalentar intentos de cruce irregular, ante el reforzamiento de las medidas de control y seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. Con información de El Universal