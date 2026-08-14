3 mil civiles perdieron la vida por lo ataques rusos en Ucrania en julio, la cifra más alta desde marzo de 2022

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    3 mil civiles perdieron la vida por lo ataques rusos en Ucrania en julio, la cifra más alta desde marzo de 2022
    En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, personal de emergencias trabaja para extinguir un incendio en edificios residenciales tras un ataque ruso en Odesa, Ucrania. AP/Ukrainian Emergency Service

En lo que va de año la violencia relacionada con la guerra ha provocado 1,939 muertos y 10,638 heridos, lo que supone un aumento del 44 % en comparación con el mismo periodo de 2025

BERLÍN- Las fuerzas rusas han matado o herido en julio en Ucrania a 3,047 civiles, el mayor número desde marzo de 2022, inmediatamente después del inicio de la invasión, según informó este jueves la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU por sus siglas en inglés).

El mes pasado murieron en territorio bajo control ucraniano al menos 437 civiles y 2,610 resultaron heridos, según verificó la misión, que indicó que el número aún podría aumentar y la cual no tiene acceso a los territorios ucranianos controlados por Rusia.

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Esto supone un incremento del 30 % con respecto al mes de junio e incluso de un 70 % en comparación con julio de 2025.

La más alta desde mayo de 2022

La cifra de muertos, tomada por separado, es la más alta desde mayo de 2022 y la de víctimas que son menores de edad es la más elevada desde abril de 2022.

“Cada mes de este año el número de civiles muertos y heridos ha ido en aumento. La tendencia se ha acelerado bruscamente en julio. El número de bajas civiles en julio es el más alto que hemos documentado en un sólo mes desde marzo de 2022”, declaró la jefa de HRMMU, Danielle Bell.

En lo que va de año, según este organismo, la violencia relacionada con la guerra ha provocado 1,939 muertos y 10,638 heridos, lo que supone un aumento del 44 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1,434 muertos y 7,216 heridos.

$!KYIV (Ukraine), 05/08/2026.- Special team members attend to the bodies of victims at the site of a Russian missile strike on a commuter train station near Kyiv, Ukraine, 05 August 2026, amid the Russian invasion. At least 17 people were killed, and more than 40 others were injured in a large-scale overnight Russian attack by ballistic missiles on Kyiv and its area, according to the Ukrainian State Emergency Service (SES). (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERHII DILIN
KYIV (Ukraine), 05/08/2026.- Special team members attend to the bodies of victims at the site of a Russian missile strike on a commuter train station near Kyiv, Ukraine, 05 August 2026, amid the Russian invasion. At least 17 people were killed, and more than 40 others were injured in a large-scale overnight Russian attack by ballistic missiles on Kyiv and its area, according to the Ukrainian State Emergency Service (SES). (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERHII DILIN SERHII DILIN / EFE

Es además más del doble que en el mismo periodo de 2024, cuando se documentaron 1,188 muertos y 4,560 heridos.

Una de las ciudades más golpeadas por los ataques rusos fue Kiev, con 54 muertos y 202 heridos en un mes.

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La HRMMU destacó que las víctimas civiles crecieron asimismo en la Federación Rusa, donde las autoridades informaron de 79 muertos y 601 heridos por ataques ucranianos en el mes de julio, un dato que la Misión no ha podido verificar de forma independiente.

El comunicado subrayó que las fuerzas rusas han incrementado “de forma significativa” el uso de misiles balísticos y de crucero, de los que lanzaron 429 en julio, más que el doble que el mes anterior.

Los misiles y los drones de largo alcance se mantuvieron como la principal causa de bajas civiles, de las que provocaron el 38 %, con los bombardeos aéreos en segundo lugar, seguidos casi a la par por los impactos de drones de corto alcance cerca del frente.

En total, desde el inicio de la invasión el 24 de febrero de 2022, HRMMU ha verificado la muerte por ataques contra territorio bajo control ucraniano de 16,876 civiles, entre ellos 820 niños, y 51,273 heridos, incluidos 3,126 niños.

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