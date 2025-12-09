Tiroteo en Universidad de Kentucky deja un estudiante muerto y un herido: confirma gobernador
Las autoridades confirmaron que ya hay una persona detenida por el tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, ubicada en Frankfort
Andy Beshear, gobernador de Kentucky, confirmó un tiroteo en la Universidad Estatal, ubicada en Frankfort. Hasta el momento, se ha reportado un saldo inicial de un estudiante fallecido y otro herido, además de un detenido.
“Actualmente, tenemos conocimiento de algunos heridos. Compartiremos más información a medida que esté disponible. Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar y un sospechoso ha sido arrestado”, escribió el mandatario en una publicación de X (antes Twitter), alrededor de las 14:50 horas.
Medios de comunicación refieren a que el incidente armado ocurre en un contexto de tensión, cuando la comunidad estudiantil se encuentra en temporada de exámenes finales.
CIERRAN LA UNIVERSIDAD DE KENTUCKY POR TIROTEO
Al poco tiempo de que Michael R. DeCourcy, portavoz de la Universidad, confirmó las cifras de afectados, se reportó el cierre de la institución. Asimismo, el vocero descartó que el agresor perteneciera al plantel.
The New York Times citó que las autoridades se encuentran “en proceso de reunir información precisa y completa”.
En el lugar se encuentran elementos del Departamento de Policía de Frankfort, la policía universitaria y la Oficina del Sheriff del condado de Franklin, además de la Policía de Frankfort, quienes acordonaron el área y se encargaron de detener al principal sospechoso.