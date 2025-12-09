Tiroteo en Universidad de Kentucky deja un estudiante muerto y un herido: confirma gobernador

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, confirmó un tiroteo en la Universidad Estatal, ubicada en Frankfort. Hasta el momento, se ha reportado un saldo inicial de un estudiante fallecido y otro herido, además de un detenido.

“Actualmente, tenemos conocimiento de algunos heridos. Compartiremos más información a medida que esté disponible. Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar y un sospechoso ha sido arrestado”, escribió el mandatario en una publicación de X (antes Twitter), alrededor de las 14:50 horas.

Medios de comunicación refieren a que el incidente armado ocurre en un contexto de tensión, cuando la comunidad estudiantil se encuentra en temporada de exámenes finales.