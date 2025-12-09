Tiroteo en Universidad de Kentucky deja un estudiante muerto y un herido: confirma gobernador

Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Tiroteo en Universidad de Kentucky deja un estudiante muerto y un herido: confirma gobernador
    Andy Beshear, gobernador de Kentucky, confirmó un tiroteo en la Universidad Estatal, ubicada en Frankfort. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Las autoridades confirmaron que ya hay una persona detenida por el tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, ubicada en Frankfort

Andy Beshear, gobernador de Kentucky, confirmó un tiroteo en la Universidad Estatal, ubicada en Frankfort. Hasta el momento, se ha reportado un saldo inicial de un estudiante fallecido y otro herido, además de un detenido.

“Actualmente, tenemos conocimiento de algunos heridos. Compartiremos más información a medida que esté disponible. Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar y un sospechoso ha sido arrestado”, escribió el mandatario en una publicación de X (antes Twitter), alrededor de las 14:50 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinatos masivos en EU registran su nivel más bajo desde 2006

Medios de comunicación refieren a que el incidente armado ocurre en un contexto de tensión, cuando la comunidad estudiantil se encuentra en temporada de exámenes finales.

CIERRAN LA UNIVERSIDAD DE KENTUCKY POR TIROTEO

Al poco tiempo de que Michael R. DeCourcy, portavoz de la Universidad, confirmó las cifras de afectados, se reportó el cierre de la institución. Asimismo, el vocero descartó que el agresor perteneciera al plantel.

The New York Times citó que las autoridades se encuentran “en proceso de reunir información precisa y completa”.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en fiesta infantil deja cuatro muertos y diez heridos en California

En el lugar se encuentran elementos del Departamento de Policía de Frankfort, la policía universitaria y la Oficina del Sheriff del condado de Franklin, además de la Policía de Frankfort, quienes acordonaron el área y se encargaron de detener al principal sospechoso.

Temas


Balaceras
tiroteos

Localizaciones


Estados Unidos

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse