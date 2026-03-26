A sus 92 años, el juez Alvin Hellerstein se hará cargo del caso Nicolás Maduro

Sin embargo, su edad ha abierto una discusión dentro del ámbito legal. “No se puede ignorar la cuestión de la edad” , declaró Shira Scheindlin, exjueza federal de Nueva York, quien aun así reconoció que se trata de un abogado “muy inteligente y astuto” en los tribunales.

Hellerstein, nacido en 1933, es considerado uno de los jueces más experimentados del sistema judicial estadounidense. Su perfil combina décadas de trayectoria con un enfoque pragmático en la toma de decisiones, lo que lo ha llevado a encabezar litigios complejos y de alto impacto.

A sus 92 años, el juez federal Alvin Hellerstein vuelve a colocarse en el centro de la atención pública al asumir un papel clave en el caso contra Nicolás Maduro , acusado en Estados Unidos por cargos relacionados con narcotráfico . Su designación no pasa desapercibida, tanto por la magnitud del proceso como por su avanzada edad.

UNA TRAYECTORIA MARCADA POR CASOS DE ALTO IMPACTO

El historial de Hellerstein incluye algunos de los expedientes más sensibles en Estados Unidos. Entre ellos, la supervisión de los casos civiles derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde destacó por rechazar acuerdos que consideraba injustos para las víctimas.

También ha protagonizado decisiones que lo colocaron frente a figuras políticas de alto nivel. En uno de esos episodios, rechazó una solicitud de Donald Trump para trasladar su caso de sobornos a un tribunal federal, manteniendo el proceso en la jurisdicción correspondiente.

Su independencia ha sido una constante en su carrera. “Hellerstein goza de una merecida reputación por su afán de hacer justicia en todos los casos y por ser independiente e imparcial”, afirmó Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond.

ENTRE EL RECONOCIMIENTO Y LAS DUDAS POR SU EDAD

A pesar de su prestigio, el debate sobre su capacidad para encabezar un juicio prolongado sigue presente. Reportes recientes, como uno publicado por The New York Times, señalaron que el juez fue visto quedándose dormido durante una audiencia el año pasado, lo que ha intensificado las dudas.

El propio contexto del caso contra Maduro añade presión. Se trata de un proceso complejo, con disputas constantes entre la defensa y la fiscalía, que podría extenderse durante meses o incluso años. “Este caso podría no llegar a juicio hasta dentro de al menos un año, o incluso dos. Para entonces, él tendría 93 o 94 años”, advirtió Scheindlin.

Aun así, la misma exjueza matizó su postura al señalar: “No me cabe duda de que estaría en condiciones de juzgar el caso mañana. Pero el juicio no se celebrará mañana”, subrayando la incertidumbre sobre la duración del proceso.

UN CASO QUE ATRAE MIRADAS INTERNACIONALES

El expediente contra Nicolás Maduro no es nuevo para Hellerstein, quien ha estado vinculado a este caso de narcotráfico durante más de una década. El proceso ya ha derivado en la condena de figuras cercanas al poder venezolano, como el exjefe de inteligencia Hugo Armando Carvajal.

• Ha supervisado el caso por más de diez años

• Ha enfrentado decisiones políticas y judiciales de alto perfil

• Mantiene un historial de resoluciones controvertidas pero influyentes

La reciente detención de Maduro en enero, tras una operación estadounidense, volvió a colocar el caso en el foco internacional. La próxima comparecencia está programada para este jueves, cuando el exmandatario deberá presentarse ante el juez junto con su esposa, quien también se declaró inocente.