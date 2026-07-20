Advierte la DEA que tras sentencia a ‘El Mayo’ irá por funcionarios corruptos

CDMX.- Al hablar sobre la sentencia a Ismael “El Mayo” Zambada, Terrance Cole, director de la DEA, dijo que su agencia va contra quienes trafican con drogas o son funcionarios gubernamentales corruptos. “Un gran día, por supuesto, pero déjenme ser claro. Esto no es el final, es solo el comienzo”, afirmó afuera de la corte de Brooklyn.

“Es una advertencia para todos los líderes de cárteles y empresas criminales globales: si trafican con drogas mortales, si lucran con el sustento de otros y amenazan a los ejércitos, la DEA va por ustedes. Bueno, si trafican con drogas o son funcionarios gubernamentales corruptos, la DEA va por ustedes”. “Nuestro trabajo está lejos de terminar. Desmantelaremos sus redes. Cortaremos sus líneas de vida financieras”, agregó.

SENTENCIA DEL “MAYO” MANDA MENSAJE Previamente, mediante un comunicado, Cole afirmó que la sentencia al “Mayo” Zambada envía un mensaje a todos los cárteles de que sin importar que tan poderosos sean no dejarán de perseguirlos. “La sentencia de hoy envía un mensaje claro a todos los cárteles y a todos los líderes terroristas extranjeros: sin importar cuán poderosos lleguen a ser o cuánto tiempo evadan a la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos”, afirmó Cole, según un comunicado de la oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York.

“Durante décadas, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García ayudó a liderar el Cártel de Sinaloa -ahora designado como Organización Terrorista Extranjera-, alimentando la violencia, corrompiendo instituciones públicas y traficando fentanilo hacia Estados Unidos, donde se ha convertido en un arma de destrucción masiva que ha cobrado innumerables vidas estadounidenses. Este resultado refleja la determinación inquebrantable de la DEA y de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, quienes nunca dejaron de perseguir este caso. La justicia no tiene fecha de caducidad, y nuestra determinación tampoco. Seguiremos actuando contra los líderes del Cártel de Sinaloa y contra toda organización criminal que amenace al pueblo estadounidense”, declaró Cole. En tanto, Joseph Nocella, Jr., Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, aseguró que Zambada pasará el resto de su vida en prisión, donde pertenece.

“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando a comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente”, declaró. “Pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense, exactamente donde debe estar. Esta sentencia fue posible gracias a la incansable cooperación bilateral entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y México, que se negaron a permitir que los años en que ‘El Mayo’ evadió la justicia se convirtieran en una situación permanente. Esperamos que la sentencia de hoy aporte algo de justicia a las innumerables víctimas del narcotráfico y la violencia del Cártel de Sinaloa”.

EL FIN DEL “REINADO DE ZAMBADA” Por su parte, el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, aseguró que la cadena perpetua marca el fin del reinado de Zambada sobre el Cártel de Sinaloa. “Hoy, el narcotraficante ‘El Mayo’ fue condenado a cadena perpetua, lo que marca el fin de su reinado sobre el Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de droga más violentos y letales de la historia. Nunca más causará matanzas, corromperá a funcionarios públicos ni introducirá en nuestras comunidades drogas letales que arruinan la vida de los estadounidenses y sus familias”, afirmó.

“La condena de ‘El Mayo’ es histórica y refleja el compromiso del Departamento de Justicia con la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la vida de los estadounidenses. A quienes aún quedan libres: los encontraremos, los procesaremos y ustedes también enfrentarán largas penas de prisión”. John A. Condon, el director ejecutivo asociado interino de HSI, dijo que Zambada era el narcotraficante más prolífico de la historia moderna. “Hoy, Estados Unidos cierra el capítulo de una de las figuras criminales más violentas y destructivas de nuestro tiempo: el narcotraficante más prolífico de la historia moderna, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García”, expresó.