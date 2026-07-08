Activistas y familiares de Lorenzo Salgado exigen investigación tras su ejecución por agentes de ICE

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    Agente de ICE baleó a migrante mexicano en Texas Vanguardia

La alcaldía de Houston, Texas, ha exigido que la investigación del incidente sea transparente y coordinado por elementos locales y federales

Tras el asesinato de Lorenzo Salgado Araújo, migrante indocumentado proveniente de México, las autoridades han exigido una investigación rigurosa de las circunstancias.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y de la agencia migratoria ICE, Lorenzo Salgado Araújo intentó utilizar su vehículo como arma, al rehusarse a seguir indicaciones de los agentes de ICE en un retén. Las autoridades, en respuesta, dispararon en contra del conductor, terminando con su vida por las heridas. Presuntamente, Lorenzo Salgado Araújo falleció en el hospital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/agente-de-ice-ejecuta-a-mexicano-indocumentado-en-houston-texas-EC21981500

A causa del incidente, agencias activistas para migrantes latinoamericanos, como la LULAC, solicitaron que el incidente sea investigado, ya que argumentan que el automóvil de la víctima no muestra señales de haber embestido en contra de los agentes de ICE.

Por igual, los hijos de Lorenzo Salgado Araújo exigieron que el incidente sea revisado por las autoridades. Roberto Salgado, uno de los tres hijos de la víctima, aseguró que su padre iba en camino al trabajo.

No merecía morir ese día; merecía vivir una vida tranquila como esposo, como padre y como trabajador’ aseveró Salgado, durante una rueda de prensa, junto con activistas y legisladores locales.

Según los testimonios del hijo de Salgado, la víctima iba en camino a su trabajo de construcción, junto con otros compañeros, cuando fue interceptada por agentes de ICE. En su versión, aseguró que las patrullas ‘no estaban identificadas’ como elementos de la agencia federal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-ofrece-10-millones-de-dolares-por-los-chapitos-ivan-archivaldoy-jesus-alfredo-guzman-salazar-GO21945157

Quiero que el mundo conozca a mi padre, no como un migrante que fue abaleado y asesinado, sino como un hombre de familia que me enseñó la importancia del trabajo duro y los valores familiares’ expresó Roberto Salgado.

Activistas han denunciado que los agentes de ICE actuaron con opacidad y de ocultar los metrajes del incidente.

Por su parte, la administración de la alcaldía de Houston, Texas, exigió que el incidente sea investigado de manera transparente por elementos locales y federales.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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