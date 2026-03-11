Acuerda la Agencia Internacional de la Energía liberar el mayor volumen de reservas de petróleo en su historia

Así mismo, el comunicado de la AIE indica que estas reservas de emergencia van a ser puestas a disposición “del mercado en un plazo” que convenga mejor, tomando en cuenta “las circunstancias de cada país miembro y se complementarán con medidas de emergencia adicionales por parte de algunos países”.

Por lo que, detalla el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía “los desafíos que enfrentamos en el mercado petrolero son de una magnitud sin precedentes, por lo que me complace enormemente que los países miembros de la AIE hayan respondido con una acción colectiva de emergencia de una magnitud sin precedentes”, quien agregó que “los mercados petroleros son globales, por lo que la respuesta a las grandes perturbaciones también debe serlo. La seguridad energética es el mandato fundacional de la AIE, y me complace que sus miembros estén mostrando una fuerte solidaridad al tomar medidas conjuntas decisivas”.

Hasta ahora los miembros de la AIE cuentan con más de 1,200 millones de barriles en sus reservas de emergencia, a los que se añaden 600 millones de barriles de reservas que están “en manos de la industria” debido a las “obligaciones gubernamentales”, precisa la Agencia de Noticias AFP.

Fatih Birol, quien es el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) explicó que ”sin rutas suficientes hacia el mercado y sin más almacenamiento disponible, los productores de petróleo de Oriente Medio han comenzado a reducir la producción”; Birol prosiguió diciendo, “y hemos visto más ataques y daños a la infraestructura energética y relacionada con la energía. Las operaciones de las refinerías también se han visto interrumpidas, con importantes implicaciones en particular para los suministros de combustible para aviones y diésel”.

El comunicado precisa que la “decisión” de llevar acabo “medidas colectivas de emergencia” fue como resultado de una reunión que contó con los miembros de la AIE y que se celebró ayer, con el objetivo de poder “evaluar las condiciones del mercado en medio del conflicto en Oriente Medio y considerar las opciones para abordar las interrupciones del suministro”.

Esta vez se trata de un volumen más elevado de los 1827 millones de barriles que fueron liberados en 2022 para responder a los efectos tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web de la Agencia Internacional de la Energía los 32 países miembros llegaron a in acuerdo “por unanimidad de poner a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para abordar las perturbaciones en los mercados petroleros derivadas de la guerra en Medio Oriente”.

IRÁN ATACA BUQUES COMERCIALES EN EL GOLFO PERSICO

Para dar una respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán tomó la decisión de atacar a los buques comerciales que naveguen por el Golfo Pérsico, con el fin de asfixiar a la región que es rica en petróleo, acción que derivó en el incremento de las preocupaciones energéticas globales.

“El conflicto en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero de 2026, ha obstaculizado el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, con volúmenes de exportación de crudo y productos refinados actualmente inferiores al 10 % de los niveles previos al conflicto. Esto está obligando a los operadores de la región a cerrar o reducir una cantidad sustancial de la producción” explica la AIE en su comunicado.

Así mismo, Irán ha detenido todo el tráfico de carga que transita por el estrecho de Ormuz, siendo este un un paso angosto por el que se transporta alrededor de una quinta parte de todo el petróleo que sale del Golfo Pérsico rumbo al Océano Índico. Además ha atacado yacimientos petrolíferos y refinerías en países árabes del Golfo, con el propósito de provocar un gran dolor económico global y de esta formar ejercer presión tanto a Estados Unidos como a Israel a poner fin a la guerra.

“Un promedio de 20 millones de barriles diarios de petróleo crudo y productos derivados del petróleo transitaron por el Estrecho de Ormuz en 2025, lo que equivale a alrededor del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo. Las opciones para que los flujos de petróleo eviten el Estrecho de Ormuz son limitadas”, concluye el comunicado..

En opinión de Birol, “esta es una acción importante destinada a aliviar los impactos inmediatos de la disrupción en los mercados”, y resalta el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, “pero, para que quede claro, lo más importante para un retorno a flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito a través del estrecho de Ormuz”.

Por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron alabó la decisión tomada por la AIE ya que esta equivalía a “20 días del volumen que se exporta a través del estrecho de Ormuz”.

Katherina Reiche , quien la ministra de Economía alemana expresó que la AIE le solicitó a Alemania que liberara 2.64 millones de toneladas de sus reservas de petróleo.

“Alemania respalda el principio más importante de la AIE de solidaridad mutua”, aseveró Reiche.

¿QUÉ SON LAS RESERVAS ESTRATÉGICAS?

De acuerdo con la Agencia de Noticias EFE, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía poseen unas reservas estratégicas de petróleo destinadas a hacer frente a situaciones de crisis derivadas de conflictos políticos o militares, fundamentalmente cuando ocurre una interrupción del suministro, que podrían ser usada con la guerra en Medio Oriente con el propósito de dar un mensaje de tranquilidad al mercado.

La AIE se fundó un año después de la primera gran crisis del petróleo ocurrida en 1973 con el objetivo de poder “afrontar situaciones como la que se había vivido entonces y una de sus principales herramientas son precisamente esas reservas estratégicas”, indica EFE.

Cada uno de los países miembros, tienen la obligación colocar en esas reservas el equivalente de por lo menos 90 días de importaciones “para sacarlas rápidamente al mercado en caso de necesidad”.

Siendo así, que de acuerdo las normativas de la organización está considerado la utilización de dichas reservas considerando “un amplio abanico de escenarios, que van de los desastres naturales a los accidentes técnicos en instalaciones petroleras pasando por tensiones geopolíticas”, detalla EFE:

Además, este petróleo, ya sea crudo o refinado, puede estar almacenado en depósitos que están controlados por los gobiernos o por empresas; en algunos casos este puede estar en el extranjero.

Desde su fundación, la AIE ha hecho uso de estas reservas en cinco ocasiones; en la guerra del golfo Pérsico en 1991; en respuesta por los huracanes Katrina y Rita; en la guerra civil en Libia en 2011; y las dos últimas en marzo y en abril de 2022 por la crisis energética que se desencadenó a raíz de la guerra en Ucrania.

ADEMÁS DEL PETROLEO, OTROS PRODUCTOS SE VEN AFECTADOS POR LA GUERRA

André O. Hudson, quien es decano de la Facultad de Ciencias, Profesor de Bioquímica, Instituto Tecnológico de Rochester, explica en su artículo titulado “Oil isn’t just fuel: Iran conflict could disrupt markets for everything from plastics to fertilizers” publicado en The Conversation, que si bien “las tensiones en Oriente Medio suelen generar preocupación por el aumento de los precios de la gasolina. Sin embargo, las interrupciones en el suministro de petróleo podrían afectar mucho más que el coste de llenar el tanque de un coche” y añade que “esto se debe a que el petróleo crudo no solo se quema como combustible. También es la materia prima de miles de productos de los que dependen las sociedades modernas, como plásticos, fertilizantes, fibras textiles, medicamentos y productos electrónicos”.

Por lo que, como consecuencia de la guerra impulsada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, Hudson describe que “lo que está en juego se hace más evidente al observar el Estrecho de Ormuz, una estrecha vía fluvial entre Irán y Omán, ya que, continúa “aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de líquidos derivados del petróleo pasa por el estrecho cada día, lo que lo convierte en una de las rutas de transporte de petróleo más importantes del planeta. Si un conflicto interrumpe significativamente el tráfico en la zona, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de los mercados energéticos”.

Hudson, precisa que además del petróleo, otros productos como el plástico se ven también comprometidos en este conflicto militar y con el cierre de estrecho de Ormuz.