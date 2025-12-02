Adelantan audiencia para sentenciar a ‘El Mayo’ Zambada; será el 12 de enero de 2026

Internacional
/ 2 diciembre 2025
    Adelantan audiencia para sentenciar a ‘El Mayo’ Zambada; será el 12 de enero de 2026
    Zambada pactó con EU declararse culpable de los cargos de narcotráfico y empresas criminal continua. FOTO: AP

El juez Brian Cogan ordenó recorrer a un día antes la audiencia que originalmente estaba prevista para el 13 de enero

La audiencia en la que el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, será sentenciado en Estados Unidos, fue adelantada un día y se celebrará el próximo 12 de enero de 2026.

El juez que lleva el caso de Zambada, Brian Cogan, dio la orden de adelantar el fallo, que originalmente estaba previsto para el 13 de enero en la corte del distrito este de Brooklyn.

El capo se declaró culpable en agosto de 2025 de los cargos de narcotráfico y empresas criminal continua, luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en el que además comprometió un pago de 15 mil millones de dólares.

Zambada aceptó su culpabilidad por conspiración y por conducir una empresa de delincuencia organizada para la importación y distribución de drogas en Estados Unidos, conductas sancionadas por la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).

A cambio de declararse culpable, la Fiscalía de Estados Unidos se comprometió a no pedir la pena de muerte en contra de Zambada, aunque sí podría ser condenado a cadena perpetua.

Con el acuerdo, Zambada evadió ser procesado en un juicio público, aunque no tendrá derecho a revocar la sentencia que le imponga el juez Cogan.

La defensa de “El Mayo” tiene hasta el 29 de diciembre para presentar el memorándum de sentencia y cualquier eventual objeción. De ocurrir, la respuesta del gobierno se tendría que dar antes del 5 de enero de 2026, una semana antes de la audiencia de sentencia.

“El Mayo” fue arrestado en julio del 2024 tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, en una avioneta. En la aeronave lo acompañaba Joaquín Guzmán López -también detenido en el lugar-, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

De acuerdo con Zambada, Guzmán López le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades, lo que él mismo confirmó esta semana en la corte, justificando que buscaba con ello mejorar su situación jurídica y la de su hermano Ovidio Guzmán López, quien también llegó a un acuerdo con Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López narró a la magistrada Sharon Johnson que le dijo a Zambada que necesitaba su ayuda para solucionar una disputa y lo convenció para que lo acompañara a una habitación.

Dijo que luego entraron varios hombres que ataron a Zambada y le colocaron una bolsa en la cabeza para después ingresarlo a una camioneta que se dirigió a una pista de aterrizaje, donde forzaron a Zambada a subirse a un avión privado.

Guzmán López aseguró que le dio al “Mayo” una bebida mezclada con sedantes y el vuelo despegó con ambos a bordo. Al aterrizar en Nuevo México, fueron arrestados por autoridades estadounidenses y llevados a prisión.

La detención de Zambada y Guzmán López derivó en una ruptura al interior del Cártel de Sinaloa, por lo que las facciones de Los Chapitos y Los Mayitos se enfrascaron en una guerra por el control de la organización que se ha extendido por más de un año y persiste hasta la fecha.

