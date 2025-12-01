Joaquín Guzmán López admite secuestrar a ‘El Mayo’ Zambada... Así fue el plagio del narcotraficante

/ 1 diciembre 2025
    Joaquín Guzmán López admite secuestrar a ‘El Mayo’ Zambada... Así fue el plagio del narcotraficante
    Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable ante una Corte de Distrito del Norte de Illinois, por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos. FOTO: ESPECIAL

De acuerdo a un documento que sería de la Fiscalía de Estados Unidos, el rapto del narcotraficante fue a través de una presunta reunión privada

Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable ante una Corte de Distrito del Norte de Illinois, por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos.

Dentro de su declaratoria, el acusado aceptó su participación en el secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

De acuerdo a un documento que sería de la Fiscalía de Estados Unidos, el rapto del narcotraficante fue a través de una presunta reunión privada.

ASÍ FUE EL SECUESTRO DE ‘EL MAYO’ ZAMBADA

Según la declaración, el 25 de julio de 2024 en un lugar de Sinaloa, Guzmán López habría solicitado una reunión. Previo a la junta, ‘El Güero’ “había quitado el vidrio de una ventana del piso al techo”.

“Una vez que ambos hombres estuvieron solos en la habitación, Guzmán López cerró la puerta con llave. En este momento, según lo coordinado por Guzmán López, varios hombres que trabajaban para Guzmán López entraron en la habitación por la ventana y le colocaron esposas al Individuo A (‘El Mayo’ Zambada) y una bolsa en la cabeza”.

$!Joaquín Guzmán López admite secuestrar a ‘El Mayo’ Zambada... Así fue el plagio del narcotraficante

El relato indica que, posteriormente, sacaron a Ismael por la ventana y lo subieron al asiento trasero de una camioneta. Tras unos 15 minutos de traslado, los sujetos llegaron a una pista de aterrizaje, donde los esperaba una avioneta.

“Los hombres subieron al Individuo A a la avioneta, a la que también subieron Guzmán López y un piloto. El Individuo A fue atado con bridas a uno de los asientos. Después del despegue, Guzmán López preparó una bebida con sedantes, algunos de los cuales bebió él mismo y otros se los dio al Individuo A”.

$!Joaquín Guzmán López admite secuestrar a ‘El Mayo’ Zambada... Así fue el plagio del narcotraficante

La avioneta los trasladó de México a territorio de Estados Unidos, para aterrizar en Nuevo México.

“Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Individuo A, entre otras razones, con la esperanza de recibir crédito por cooperación del gobierno de los Estados Unidos para él y su hermano. Sin embargo, Guzmán López reconoce que el gobierno de los Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni condonó el secuestro”.

‘EL CHAPO’ Y ‘LOS CHAPITOS’ EN LA CÁRCEL

En julio, Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en llegar a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y tenencia de armas de fuego relacionados con su papel de liderazgo en el cártel. Los expertos jurídicos calificaron el acuerdo con la fiscalía como un paso significativo para el gobierno de Estados Unidos en su investigación y enjuiciamiento de los líderes del cártel de Sinaloa.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán cumple cadena perpetua tras ser condenado en 2019 por su papel como antiguo líder del cártel de Sinaloa, tras haber introducido de contrabando toneladas de cocaína y otras drogas en Estados Unidos durante más de 25 años. Los hermanos supuestamente asumieron el antiguo papel de su padre como líderes del cártel.

Se estableció que Joaquín Guzmán López vuelva a la corte el 1 de junio en 2026 para una audiencia previa a imponer la sentencia.

(Con información de VANGUARDIA | Karla Velázquez)

Temas


Crimen Organizado
Secuestros
Narcotraficantes

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Ismael Zambada

Organizaciones


Cártel de Sinaloa

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

