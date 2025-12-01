$!Joaquín Guzmán López admite secuestrar a ‘El Mayo’ Zambada... Así fue el plagio del narcotraficante

Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’ e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró culpable ante una Corte de Distrito del Norte de Illinois, por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos. Dentro de su declaratoria, el acusado aceptó su participación en el secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada. TE PUEDE INTERESAR: Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’ De acuerdo a un documento que sería de la Fiscalía de Estados Unidos, el rapto del narcotraficante fue a través de una presunta reunión privada. ASÍ FUE EL SECUESTRO DE ‘EL MAYO’ ZAMBADA Según la declaración, el 25 de julio de 2024 en un lugar de Sinaloa, Guzmán López habría solicitado una reunión. Previo a la junta, ‘El Güero’ “había quitado el vidrio de una ventana del piso al techo”. “Una vez que ambos hombres estuvieron solos en la habitación, Guzmán López cerró la puerta con llave. En este momento, según lo coordinado por Guzmán López, varios hombres que trabajaban para Guzmán López entraron en la habitación por la ventana y le colocaron esposas al Individuo A (‘El Mayo’ Zambada) y una bolsa en la cabeza”.

El relato indica que, posteriormente, sacaron a Ismael por la ventana y lo subieron al asiento trasero de una camioneta. Tras unos 15 minutos de traslado, los sujetos llegaron a una pista de aterrizaje, donde los esperaba una avioneta. “Los hombres subieron al Individuo A a la avioneta, a la que también subieron Guzmán López y un piloto. El Individuo A fue atado con bridas a uno de los asientos. Después del despegue, Guzmán López preparó una bebida con sedantes, algunos de los cuales bebió él mismo y otros se los dio al Individuo A”.

La avioneta los trasladó de México a territorio de Estados Unidos, para aterrizar en Nuevo México. “Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Individuo A, entre otras razones, con la esperanza de recibir crédito por cooperación del gobierno de los Estados Unidos para él y su hermano. Sin embargo, Guzmán López reconoce que el gobierno de los Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni condonó el secuestro”.