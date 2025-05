Administración de Trump busca otros destinos para deportados, asegura Marco Rubio

Se reportó el 30 de abril que el secretario de estado, de los Estados Unidos, Marco Rubio , comentó que El Salvador no es la única opción, considerada, para enviar migrantes deportados.

Sin embargo, no especificó con cuáles países han dialogado tales colaboraciones.

‘Cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan cruzar la frontera. No me disculpo por ello’ agregó.

CASO DE ABREGO GARCÍA

En la misma rueda de prensa, la polémica deportación de Abrego García fue tópico recurrente; ante las preguntas sobre si será devuelto a los Estados Unidos, y a su familia, el secretario de estado, Rubio, contestó que no le diría a la prensa nada al respecto.

En la misma respuesta, agregó que tampoco se lo mencionaría a un Juez. Esto se correlaciona a los bloqueos que la Suprema Corte ha intentado aplicar a las deportaciones masivas, por parte de ICE y la administración de Trump.