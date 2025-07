Advierte RSF que Trump es una figura esencial del movimiento político en contra del periodismo

“Donald Trump esté erigiendo barreras al comercio internacional, pero cuando se trata de atacar a la prensa, las ideas fluyen libremente entre países con un historial deficiente en materia de libertad de prensa ”. explica Clayton Weimers Director Ejecutivo, RSF USA, quien continúa describiendo que “desde que asumió el cargo hace seis meses, Trump ha combinado años de ataques verbales contra periodistas con nuevas acciones concretas para limitar la libertad de prensa. Muchas de estas tácticas no son nuevas; es la misma estrategia que hemos visto emplear a los depredadores de la libertad de prensa en todo el mundo ”; sin embargo, concluye Weimers “ es evidente que Trump ha amplificado este fenómeno, envalentonando e inspirando a otros líderes a tomar medidas enérgicas contra sus propios medios de comunicación nacionales. El resultado es un desastre para la libertad de prensa a nivel mundial ”.

Así mismo prosigue Reporteros Sin Fronteras, los regímenes que suelen ser antiprensa en el mundo habitualmente realizan tácticas similares a las usadas por Trump, que van desde “ el acoso verbal a periodistas hasta el desmantelamiento de medios de comunicación independientes. Sea intencional o no, comparten un mismo manual para controlar, intimidar y castigar a los medios independientes ”,

NUEVA YORK- RSF advierte en un texto publicado en su sitio web titulado “Six months of Trump’s war on the press: importing and exporting authoritarian tendencies ” que el presidente estadounidense se convirtió en una figura esencial “ de un movimiento político mundial contra el periodismo ”.

TRUMP VS LA PRENSA

De esta forma, los recortes promovidos por Trump a la ayuda exterior y el desmantelamiento de la Agencia Estadounidense para los Medios Globales (USAGM), RSF, señala que “han interrumpido el apoyo estadounidense a los medios independientes en el extranjero, lo que ha provocado el júbilo de los regímenes autoritarios que están aprovechando la oportunidad para llenar el vacío dejado”.

Por su parte los medios estatales rusos aplaudieron el cierre de la emisora de USAGM, Voice Of America (VOA).

Mientras que, apunta Reporteros Sin Frontera Hu Xijin, quien fue exeditor jefe del Global Times, el medio estatal chino, se refirió la “congelación de las operaciones de Radio Free Asia (RFA), el medio de la VOA y la USAGM, como “realmente gratificante” y “[esperemos] irreversible””.

TE PUEDE INTERESAR: La libertad de prensa también esta en juego en las elecciones presidenciales de EU

VIOLENCIA CONTRA LOS PERIODISTAS QUE CUBREN PROTESTAS

RSF documento que ha habido por lo menos 60 actos de violencia en contra de periodistas durante las recientes protestas que se llevaron acabo en Los Ángeles contra las políticas migratorias impulsadas Trump.

Reporteros Sin Frontera afirma que “esta agresión contra periodistas ha sido un elemento básico de la política trumpista”.

TRUMP VS THE ASSOCIATED PRESS

El pasado El 11 de febrero, la Casa Blanca tomó la decisión de prohibir a la Agencia de Noticias The Associated Press el acceso a la Oficina Oval, al Air Force One y así como a varios eventos oficiales debido a que la administración de Trump objetó al uso por parte de AP el término “Golfo de México” para hacer referencia a la masa de agua a lo largo de la costa sur del país a la que el mandatario estadounidense renombró como “Golfo de América”.

Así también, apunta RSF “el personal de prensa de la Casa Blanca también se ha negado a responder a los correos electrónicos de periodistas que incluyen pronombres en sus firmas. En términos más generales, el gobierno ha eliminado frases clave que la administración considera “conscientes” o progresistas”.

“La vigilancia del lenguaje refleja las tácticas del Kremlin”, afirma Reporteros Sin Frontera

ACUSACIONES SIN TENER UN FUNDAMENTO SÓLIDO CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RFS cita las acciones emprendidas por Elon Musk a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) con el objetivo de a desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a la que el el dueño de Tesla se refrió en ese entonces como una “organización criminal” no obstante de financiar medios independientes en todo el mundo.

IMPULSAR CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO EN CONTRA DE LOS PERIODISTAS

Por último, RSF señala que Trump sobresale “por su retórica antagónica hacia la prensa”.

En abril de 2025, Milei inició hacer uso en público el lema “No odiamos lo suficiente a los periodistas”; el mandatario argentino, siguiendo los pasos de Trump, ha impulsado campañas de desprestigio en contra periodistas.

“Este intercambio de ideas, tácticas y técnicas retóricas para atacar a la prensa ha creado un aparente círculo vicioso autoritario. A veces es difícil determinar con exactitud quién inspira a quién, pero el resultado final es claro: un mayor riesgo para el periodismo en todo el mundo”, concluye Reporteros Sin Frontera.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y Reporteros Sin Fronteras.