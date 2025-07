¿Afectan los despidos en el Departamento de Estado las prioridades de Trump?

La medida ha sorprendido a la fuerza laboral diplomática de Estados Unidos, no solo porque sus carreras terminan abruptamente, sino porque se preguntan quién asumirá lo que ellos llaman trabajo crítico para mantener a Estados Unidos seguro y competitivo en el escenario mundial.

Algunos senadores no se creyeron el argumento de Rigas, y fuertes desacuerdos estallaron después de que el demócrata de Nueva Jersey Cory Booker acusara a Rigas de mentir a los legisladores esta semana sobre el alcance de las reducciones de personal.

El departamento “ se volvió grande y comenzó a perder su rumbo ”, volviéndose “ ineficaz burocráticamente ”, aseveró la portavoz Tammy Bruce a los periodistas el miércoles. Agregó que no era “ culpa de las personas que estaban en esos puestos, sino de la estructura en sí ”.

Agregó que el trabajo de inteligencia que su equipo estaba haciendo se ha transferido a una oficina que no tiene la capacidad para manejar el material sensible y la coordinación requerida.

” El pueblo estadounidense no está recibiendo la verdad sobre lo que ha hecho el departamento ”, señaló un oficial del servicio civil que trabajaba en inteligencia y fue despedido la semana pasada.

En entrevistas con The Associated Press, más de media docena de empleados que recibieron el aviso de limpiar sus escritorios describieron su trabajo como crucial. Para algunos, el gobierno gastó decenas de miles de dólares invirtiendo en sus habilidades lingüísticas, proporcionando capacitación o trasladándolos a ellos y a sus familias de un puesto en el extranjero a otro.

” Fue algo inesperado, y no queda nadie para hacer lo que estábamos haciendo ”, indicó uno de los empleados despedidos, que tiene más de 30 años de experiencia.

Booker estaba visiblemente enojado mientras blandía una lista de lo que dijo eran declaraciones erróneas, verdades a medias o mentiras en el testimonio de Rigas ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara un día antes sobre los despidos.

”No confío en usted, señor Rigas”, destacó Booker. “Sus declaraciones carecen de veracidad”.

”Esto es indignante”, respondió Rigas mientras intentaba responder a múltiples interrupciones de Booker.

La lista de Booker se parecía a la compilada por oficiales del servicio exterior actuales y anteriores que identificaban ciertas posiciones eliminadas que Rigas dijo que habían sido en gran medida salvadas.

”Señor, usted no ha sido veraz”, declaró Booker. “Lo he visto mentir a este comité, lo he visto mentir al comité de la Cámara”.

Por Farnoush Amiri y Matther Lee, The Associated Press.