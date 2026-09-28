Drones rusos bombardean apartamentos, oficinas y un monumento cultural en Kiev

Una nueva oleada de ataques rusos con drones y misiles provocó decenas de víctimas en distintas zonas de Ucrania, incluidos varios puntos de Kiev. Las autoridades ucranianas reportaron al menos siete personas fallecidas y más de medio centenar de heridos tras los ataques registrados durante las últimas horas.

En la capital, varios edificios residenciales, oficinas, instalaciones empresariales y centros de datos resultaron afectados. Entre los lugares alcanzados se encuentra un edificio relacionado con la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, considerado parte del patrimonio científico y cultural de Kiev. Una mujer murió en el distrito de Shevchenkivskyi, según las autoridades militares de la ciudad. También se registraron daños en una compañía farmacéutica y varias estaciones de servicio. VÍCTIMAS EN DISTINTAS REGIONES La ofensiva no se limitó a la capital. En Dnipro, un dron impactó durante la jornada laboral contra un edificio de oficinas y provocó tres muertos y al menos 12 heridos, de acuerdo con las autoridades locales. En Járkov, un edificio residencial de nueve plantas fue alcanzado por un ataque. El alcalde Ihor Terekhov informó de 43 personas heridas, entre ellas 11 menores. También se produjeron ataques en la región de Cherníhiv. Cuatro personas, incluidos dos adolescentes, sufrieron heridas después de que un dron impactara en una zona habitada. Moscú sostuvo que sus operaciones tuvieron como objetivo instalaciones vinculadas con infraestructura estratégica. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado centros de datos en Kiev y estaciones de servicio, además de una instalación de la empresa postal Nova Poshta en Odesa. La misma dependencia informó de ataques contra dos embarcaciones en el sur de Ucrania: un carguero situado en el mar Negro y otro en el puerto de Chornomorsk. Según Moscú, estas acciones buscan afectar las capacidades logísticas y de exportación ucranianas. Ucrania, por su parte, acusa a Rusia de atacar de manera recurrente zonas civiles. El gobierno ruso sostiene que sus operaciones están dirigidas exclusivamente contra objetivos militares.

LA GUERRA CONTINÚA PESE A LOS ESFUERZOS DIPLOMÁTICOS La nueva escalada ocurre después de varios días de actividad diplomática internacional destinada a impulsar conversaciones para poner fin al conflicto, que comenzó con la invasión rusa a gran escala de Ucrania hace más de cuatro años. Desde el Kremlin, el portavoz Dmitry Peskov declaró que las posibilidades de alcanzar rápidamente un acuerdo de paz se habían reducido después de los recientes ataques ucranianos contra territorio ruso. Peskov afirmó que Ucrania enfrentaría consecuencias por las acciones militares realizadas durante los últimos meses, aunque no ofreció detalles adicionales sobre las posibles medidas. UCRANIA ASEGURA HABER RECUPERADO POSICIONES EN EL ESTE DE KIEV

Mientras continúan los ataques aéreos, Ucrania también asegura haber obtenido avances en el frente oriental. El Tercer Cuerpo de Ejército ucraniano informó que sus tropas recuperaron aproximadamente 51 kilómetros cuadrados adicionales de territorio controlado anteriormente por Rusia. Con esta nueva cifra, Kiev sostiene que sus fuerzas han recuperado unos 176 kilómetros cuadrados desde el comienzo de la denominada Operación Vivaldi. La operación se desarrolla en un sector del frente situado en la región de Donetsk, donde las fuerzas rusas llevan años intentando ampliar el territorio bajo su control. Según el ejército ucraniano, parte de la ofensiva ha utilizado vehículos blindados BTR-60 modificados para transportar explosivos contra posiciones fortificadas. También se habrían empleado sistemas robóticos terrestres para atacar las defensas rusas. Rusia no confirmó inmediatamente las pérdidas territoriales anunciadas por Kiev. En cambio, su Ministerio de Defensa afirmó que sus tropas tomaron las localidades de Novovodiane, en Donetsk, y Ulanove, en la región de Sumy. Las afirmaciones de ambos bandos no pudieron ser verificadas de manera independiente.

UCRANIA TAMBIÉN INTENSIFICA SUS ATAQUES DENTRO DE RUSIA La ofensiva se desarrolla en paralelo con una campaña ucraniana de ataques de largo alcance contra instalaciones situadas dentro del territorio ruso. El presidente Volodymyr Zelenskyy aseguró que drones ucranianos alcanzaron instalaciones relacionadas con la industria de defensa en las regiones rusas de Tula y Voronezh, además de objetivos vinculados con la producción y almacenamiento de petróleo en Krasnodar. Las autoridades de esta última región informaron de incendios en tres instalaciones de infraestructura después de los ataques nocturnos, aunque no identificaron públicamente todos los lugares afectados. El Ministerio de Defensa ruso aseguró, por su parte, que sus sistemas de defensa aérea interceptaron 254 drones ucranianos durante la noche. La intensificación de los ataques aéreos refleja la creciente importancia de los drones en el conflicto, utilizados tanto para golpear infraestructura ubicada lejos de la línea del frente como para limitar los movimientos de las tropas en tierra.