¿Este es el hombre que podrá derrotar a los cárteles mexicanos?
Su éxito inicial ha ayudado a apaciguar a Washington. Con García Harfuch como punto de contacto con las agencias de seguridad estadounidenses, el intercambio de inteligencia entre ambos países ha aumentado
CIUDAD DE MÉXICO- Después de que un grupo de agresores le disparara tres veces a Omar García Harfuch en 2020, comenzó a dormir en su oficina.
En ese momento era secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México y dijo que un poderoso cártel había intentado asesinarlo. Ahora, García Harfuch es el máximo responsable de seguridad de México, encargado de desmantelar a esos mismos grupos. Y todavía pasa muchas noches durmiendo cerca de su escritorio, con un soldado armado en equipo de combate afuera de su puerta.
Es ese tipo de dedicación obsesiva a resolver el problema aparentemente más irresoluble de su país lo que le ha granjeado la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha convertido en el rostro de la campaña más agresiva de México contra los cárteles en más de una década.
El gobierno afirma que está deteniendo a miembros de los cárteles y destruyendo laboratorios de drogas a un ritmo casi cuatro veces superior al del gobierno anterior. Como resultado, los datos gubernamentales muestran que los homicidios han descendido un 22 por ciento en lo que va de año respecto al año pasado, hasta su nivel más bajo en una década, y los robos con violencia han disminuido un 15 por ciento.
“No estamos diciendo que el problema esté resuelto”, dijo García Harfuch en su primera entrevista oficial con los medios de comunicación internacionales desde que se convirtió en secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México el año pasado. Pero, añadió, “nosotros lo que estamos haciendo es que pegamos en una estructura criminal abajo, en medio, arriba. Todo”.
Su éxito inicial ha ayudado a apaciguar a Washington. Con García Harfuch como punto de contacto con las agencias de seguridad estadounidenses, el intercambio de inteligencia entre ambos países ha aumentado, y el presidente Donald Trump ha concentrado su atención en los narcotraficantes de Sudamérica en lugar de México.
Sin embargo, la historia de México dice que los cárteles tienen las de ganar. Sus imperios criminales han sobrevivido a todo lo que los gobiernos anteriores les han lanzado.
Aunque los asesinatos y los robos han disminuido, los informes sobre extorsiones, secuestros y desapariciones han aumentado. Y las encuestas muestran que, desde que Sheinbaum asumió el cargo, el porcentaje de mexicanos que dicen sentirse inseguros ha aumentado casi 5 puntos porcentuales, hasta el 63 por ciento del país.
“Cambiar la percepción en 14 meses es más complejo”, dijo García Harfuch desde su oficina fuertemente custodiada en Ciudad de México.
Los analistas de seguridad afirman que, si bien García Harfuch merece reconocimiento por sus avances, los cárteles mexicanos son demasiado poderosos y ricos y están demasiado armados y arraigados en el sistema político como para erradicarlos.
“Tenemos el mejor secretario de Seguridad que podríamos tener”, dijo Eduardo Guerrero, exfuncionario de seguridad mexicano y uno de los consultores de seguridad más destacados del país. “Pero me parece francamente que el problema del crimen organizado ya rebasó las capacidades institucionales de México”.
García Harfuch, de 43 años, ha consolidado el control de la estrategia de seguridad de México como ninguno de sus predecesores, afirmaron los analistas. Tiene el liderazgo directo de una pequeña pero creciente fuerza de investigación. Tiene influencia sobre los fiscales federales, las agencias de inteligencia y las fuerzas armadas. Y cuenta con el profundo apoyo de Sheinbaum para establecer la agenda. (Fue su secretario de Seguridad cuando ella era jefa de gobierno de Ciudad de México).
“Omar es el líder indiscutible de la estrategia de seguridad en México, no los mandos militares”, dijo Guerrero. “Es una especie de zar de la seguridad que no habíamos tenido en México”.
Con ese cometido, García Harfuch ha actuado con decisión. En los primeros 14 meses del gobierno de Sheinbaum, las autoridades mexicanas afirman haber detenido a casi 39 mil personas por delitos violentos, incautado 20 mil armas y destruido 1760 laboratorios de drogas.
Durante un periodo promedio de 14 meses bajo el gobierno anterior, las autoridades realizaron 10.400 detenciones de este tipo, incautaron 8300 armas y destruyeron 445 laboratorios.
Este enfoque contrasta fuertemente con la estrategia de “abrazos, no balazos” del predecesor y aliado de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien trató de abordar las causas profundas en lugar de la violencia. El nuevo gobierno ha desplegado miles de fuerzas de seguridad para patrullar los bastiones de los cárteles y ejecutar ataques quirúrgicos.
Esto ha contribuido a congraciar a García Harfuch con Washington.
Funcionarios del gobierno de Trump han elogiado la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México bajo su dirección.
John Creamer, exfuncionario número dos de la embajada de Estados Unidos en México, afirmó que, como expolicía pragmático con años de experiencia trabajando con agencias de Estados Unidos, García Harfuch ha tranquilizado a los funcionarios estadounidenses preocupados por la capacidad de México para combatir a los cárteles.
“Está especialmente capacitado dentro del gobierno mexicano para reparar algunas de las relaciones bilaterales dañadas en los últimos años y establecer vínculos constructivos de cara al futuro”, dijo.
Pedro Casas Alatriste, enlace de alto nivel entre ambas naciones como director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana de México, dijo: “Vas a Washington y el 100 por ciento de los responsables políticos saben quién es Omar García Harfuch”.
Sheinbaum también ha establecido una buena relación con Trump. Aun así, Trump sigue planteando la idea de que Estados Unidos podría atacar a los cárteles, lo que, Sheinbaum ha afirmado, constituiría una violación de la soberanía de México. El lunes, Trump declaró que iba a clasificar el fentanilo, que en su inmensa mayoría procede de México, como arma de destrucción masiva.
García Harfuch afirmó que seguía confiando en que las fuerzas estadounidenses no atacarían.
“Han sido muy respetuosos de lo que ha dicho la presidenta que es de la soberanía”, dijo García Harfuch. “Si no tuviéramos resultados, me preocuparía. Pero cada vez tenemos más resultados”.
García Harfuch dijo que ambos países estaban compartiendo más información para detener el flujo de drogas hacia el norte y de armas hacia el sur, incluidos vuelos de vigilancia estadounidenses sobre México a petición del gobierno mexicano. Añadió que esa era toda la ayuda que México necesitaba.
“Nosotros tenemos unidades del ejército, de fuerzas especiales sumamente capacitadas”, dijo. “¿Para qué se requerirían?”, añadió, en referencia a las fuerzas estadounidenses. “Lo que necesitamos es información”.
García Harfuch es hijo de una actriz conocida y de un exsecretario del Trabajo. Su abuelo era el secretario de la Defensa Nacional durante la masacre por parte del gobierno mexicano de quizás cientos de manifestantes estudiantiles en 1968.
García Harfuch ascendió en las filas de la policía federal antes de dirigir la seguridad de Ciudad de México. Durante su mandato, la tasa de homicidios de la ciudad descendió aproximadamente un 40 por ciento, según datos del gobierno. La prensa lo apodó Batman por su lucha contra el crimen.
Fue elegido senador cuando Sheinbaum aspiraba a la presidencia, pero en su lugar se incorporó a su gobierno. Ahora se le considera el segundo funcionario más poderoso del gobierno, y el sucesor natural de la presidencia cuando el mandato de Sheinbaum termine en 2030.
En la entrevista, García Harfuch habló con palabras mesuradas y detalles técnicos. Citó de memoria estadísticas locales sobre delincuencia. Y recalcó de manera reiterada que Sheinbaum estaba al mando. Cuando se le preguntó por la razón por la que este gobierno tendría éxito cuando otros habían fracasado, respondió que los gobiernos anteriores no habían tenido a Sheinbaum como presidenta.
Dos veces durante la entrevista sonó un teléfono rojo. García Harfuch dijo que era una línea directa con Sheinbaum, y se apresuró a atender las llamadas.
Sheinbaum dirige una reunión de gabinete enfocada en la seguridad todos los días laborables a las 6 a. m., dijo García Harfuch.
“Por años, a mí me ha tocado sentarme en mesas de: ‘Vamos a coordinarnos’ y es una coordinación... de papel”, dijo, agitando las manos en el aire. Ahora se apoyan en las estadísticas, afirmó, y llaman a los funcionarios locales cuando detectan tendencias de violencia.
“Preguntamos: ‘¿Cuántas órdenes de aprehensión tienes de esos generadores de violencia? Nosotros como gobierno federal te ayudamos a detenerlos’”, dijo García Harfuch. “No hay un solo gobernador que no apoye esta estrategia de seguridad”.
García Harfuch dijo que su estrategia múltiple se concentra en reforzar la inteligencia para dirigir las operaciones con mayor precisión, reforzar a los investigadores y fiscales para conseguir más condenas, y coordinar la actuación de las fuerzas de seguridad federales y estatales.
Los resultados han sido un descenso de los delitos violentos, aunque se debate en qué medida. García Harfuch cita con frecuencia un descenso del 37 por ciento en la tasa diaria de asesinatos desde que Sheinbaum asumió el cargo el año pasado. Pero algunos analistas no están de acuerdo con esta afirmación, y en su lugar señalan los datos del gobierno que muestran que los 21.743 homicidios hasta noviembre son un 22 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado.
Aun así, no todo está mejorando. Los secuestros y las extorsiones han aumentado un 3 por ciento cada uno este año, y las desapariciones un 9 por ciento. Grupos de derechos humanos han sugerido que el gobierno podría estar ocultando homicidios en las cifras de desapariciones. García Harfuch lo negó y afirmó que se ha encontrado a muchas personas desaparecidas.
El gobierno ha mostrado un éxito inicial en sus esfuerzos por fracturar el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más infames de México. Sin embargo, al mismo tiempo, el otro gigante criminal de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, parece haber ganado terreno.
“El tema es, el debilitamiento de un cártel, por supuesto, fortalece al otro”, dijo García Harfuch.
El mes pasado, un agresor adolescente asesinó a uno de los alcaldes más destacados de México, Carlos Manzo, quien había pedido más fuerza contra los cárteles. Después de que Sheinbaum y García Harfuch enviaran miles de soldados para proteger el estado, explotó un coche bomba que causó la muerte de seis personas. García Harfuch ha atribuido ambos crímenes a guerras territoriales en las que está implicado el cártel de Jalisco.
Tras el coche bomba, los residentes describieron una escena de cadáveres esparcidos. Evangelina Contreras, activista local cuya hija ha desaparecido en medio de la violencia, afirmó que el plan del gobierno no está funcionando. “Esperamos que Harfuch esté prestando atención”. c. 2025 The New York Times Company.
