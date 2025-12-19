¿Este es el hombre que podrá derrotar a los cárteles mexicanos?

CIUDAD DE MÉXICO- Después de que un grupo de agresores le disparara tres veces a Omar García Harfuch en 2020, comenzó a dormir en su oficina. En ese momento era secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México y dijo que un poderoso cártel había intentado asesinarlo. Ahora, García Harfuch es el máximo responsable de seguridad de México, encargado de desmantelar a esos mismos grupos. Y todavía pasa muchas noches durmiendo cerca de su escritorio, con un soldado armado en equipo de combate afuera de su puerta. TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Apatzingán a tres presuntos criminales ligados al uso de explosivos y extorsión de limoneros Es ese tipo de dedicación obsesiva a resolver el problema aparentemente más irresoluble de su país lo que le ha granjeado la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo ha convertido en el rostro de la campaña más agresiva de México contra los cárteles en más de una década. El gobierno afirma que está deteniendo a miembros de los cárteles y destruyendo laboratorios de drogas a un ritmo casi cuatro veces superior al del gobierno anterior. Como resultado, los datos gubernamentales muestran que los homicidios han descendido un 22 por ciento en lo que va de año respecto al año pasado, hasta su nivel más bajo en una década, y los robos con violencia han disminuido un 15 por ciento. “No estamos diciendo que el problema esté resuelto”, dijo García Harfuch en su primera entrevista oficial con los medios de comunicación internacionales desde que se convirtió en secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México el año pasado. Pero, añadió, “nosotros lo que estamos haciendo es que pegamos en una estructura criminal abajo, en medio, arriba. Todo”. Su éxito inicial ha ayudado a apaciguar a Washington. Con García Harfuch como punto de contacto con las agencias de seguridad estadounidenses, el intercambio de inteligencia entre ambos países ha aumentado, y el presidente Donald Trump ha concentrado su atención en los narcotraficantes de Sudamérica en lugar de México. Sin embargo, la historia de México dice que los cárteles tienen las de ganar. Sus imperios criminales han sobrevivido a todo lo que los gobiernos anteriores les han lanzado.

Aunque los asesinatos y los robos han disminuido, los informes sobre extorsiones, secuestros y desapariciones han aumentado. Y las encuestas muestran que, desde que Sheinbaum asumió el cargo, el porcentaje de mexicanos que dicen sentirse inseguros ha aumentado casi 5 puntos porcentuales, hasta el 63 por ciento del país. “Cambiar la percepción en 14 meses es más complejo”, dijo García Harfuch desde su oficina fuertemente custodiada en Ciudad de México.

Los analistas de seguridad afirman que, si bien García Harfuch merece reconocimiento por sus avances, los cárteles mexicanos son demasiado poderosos y ricos y están demasiado armados y arraigados en el sistema político como para erradicarlos. "Tenemos el mejor secretario de Seguridad que podríamos tener", dijo Eduardo Guerrero, exfuncionario de seguridad mexicano y uno de los consultores de seguridad más destacados del país. "Pero me parece francamente que el problema del crimen organizado ya rebasó las capacidades institucionales de México". García Harfuch, de 43 años, ha consolidado el control de la estrategia de seguridad de México como ninguno de sus predecesores, afirmaron los analistas. Tiene el liderazgo directo de una pequeña pero creciente fuerza de investigación. Tiene influencia sobre los fiscales federales, las agencias de inteligencia y las fuerzas armadas. Y cuenta con el profundo apoyo de Sheinbaum para establecer la agenda. (Fue su secretario de Seguridad cuando ella era jefa de gobierno de Ciudad de México). "Omar es el líder indiscutible de la estrategia de seguridad en México, no los mandos militares", dijo Guerrero. "Es una especie de zar de la seguridad que no habíamos tenido en México". Con ese cometido, García Harfuch ha actuado con decisión. En los primeros 14 meses del gobierno de Sheinbaum, las autoridades mexicanas afirman haber detenido a casi 39 mil personas por delitos violentos, incautado 20 mil armas y destruido 1760 laboratorios de drogas. Durante un periodo promedio de 14 meses bajo el gobierno anterior, las autoridades realizaron 10.400 detenciones de este tipo, incautaron 8300 armas y destruyeron 445 laboratorios. Este enfoque contrasta fuertemente con la estrategia de "abrazos, no balazos" del predecesor y aliado de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien trató de abordar las causas profundas en lugar de la violencia. El nuevo gobierno ha desplegado miles de fuerzas de seguridad para patrullar los bastiones de los cárteles y ejecutar ataques quirúrgicos. Esto ha contribuido a congraciar a García Harfuch con Washington.