Afirman expertos que Trump debería aspirar a más que un acuerdo nuclear y exigir derechos básicos para los iraníes

El experto en geopolítica de Oriente Medio, Kian Tajbakhsh, afirmó que la Casa Blanca actualmente tiene la ventaja frente a Irán, pero corre el riesgo de desperdiciarla en la mesa de negociaciones.

Donald Trump debería aspirar a algo más que un acuerdo nuclear temporal con Irán que simplemente “pospondría el problema” para las generaciones futuras, y exigir libertades básicas para el pueblo iraní , según argumenta un experto.

“Estamos en el punto muerto con Irán”, declaró Tajbakhsh advirtiendo que “Estados Unidos está ganando la guerra pero perdiendo las negociaciones”.

El profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Nueva York afirmó que Trump debería anular cualquier acuerdo temporal que permitiera a Teherán reanudar el enriquecimiento de uranio años después.

“La idea de una moratoria de 20 años es, en mi opinión, un gran error... pospone el problema y, tan pronto como cesen las hostilidades militares, Irán comenzará a hacer trampa y a recrear secretamente su programa de armas nucleares”, advirtió.

«Dirán que aceptarán una moratoria, pero harán trampa, y creo que lo harán porque ya lo han hecho. No hay razón para pensar que no harían trampa: su régimen está comprometido con esto y ha sobrevivido», dijo Tajbakhsh.

En cambio, Trump debería ceñirse a las tres demandas principales que, según se informa, se plantearon durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Mascate en febrero: no al enriquecimiento de uranio, límites a los misiles balísticos y reducción del apoyo a las milicias interpuestas.

“Esos eran los tres objetivos bélicos válidos: enriquecimiento de uranio, misiles y fuerzas interpuestas”, dijo Tajbakhsh. “Sería un error volver al tema nuclear”.

El académico afirmó que Trump debería incluso ir un paso más allá y “presionar más a Irán”, obligando al régimen islámico y a sus fuerzas armadas a “renunciar a sus instalaciones [nucleares]” y exigiendo “transparencia total e inspecciones completas”.

Cualquier acuerdo debe beneficiar también a los ciudadanos iraníes , no solo al régimen, añadió.

“Estados Unidos debería sin duda destacar, como parte de sus argumentos, la situación de los derechos humanos en Irán —la liberación de los presos políticos— y añadirlo a sus demandas.”

Tajbakhsh instó a Trump a presionar para que se restableciera el acceso a internet, la libertad de reunión y la comunicación con el mundo exterior, así como el fin de las ejecuciones y la represión contra los manifestantes.

“Desde el punto de vista estadounidense, es muy importante poner estas demandas sobre la mesa, para que los iraníes sientan que, después de haber asumido este riesgo, el presidente Trump no se limita a ocultarlo e ignorarlo”, explicó.

“Básicamente, deberíamos decir que Estados Unidos está comprometido a apoyar un futuro iraní que garantice mayores libertades políticas y sociales”, dijo Tajbakhsh.

El martes, Trump imploró públicamente a Irán que se ganara la buena voluntad de Estados Unidos liberando a ocho mujeres que, según se informa, el régimen tiene previsto ejecutar.

“A los líderes iraníes, que pronto estarán en negociaciones con mis representantes: agradecería enormemente la liberación de estas mujeres”, publicó en Truth Social.

“Estoy seguro de que respetarán el hecho de que lo hayas hecho. ¡Por favor, no les hagas daño! ¡Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones!”, escribió el presidente.