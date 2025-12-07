Al menos 25 muertos en un incendio en un popular club nocturno en el estado de Goa, India

NUEVA DELHI.-Al menos 25 personas, incluidos turistas, murieron en un incendio en un popular club nocturno de la India; así como seis personasmás resultaron herida.

El incendio ocurrió poco después de la medianoche en la población de Arpora, en el norte de Goa, un destino popular de ocio, a unos 25 kilómetros de la capital del estado, Panaji.

El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, dijo que la mayoría de los fallecidos eran trabajadores de la cocina del club, así como tres o cuatro turistas.

De acuerdo a los testigos dijeron a la agencia que el fuego comenzó en el primer piso del club, donde casi 100 turistas estaban en la pista de baile. En la situación de caos, varias corrieron a la cocina más abajo y quedaron atrapadas junto con el personal, indicó el reporte.

El club nocturno, ubicado a lo largo de los remansos del río Arpora, tenía una entrada y salida estrechas que obligaron a los bomberos a estacionar sus camiones a unos 400 metros de distancia, lo que retrasó la intervención, dijo la agencia de noticias. Trascendió que el club había violado las normas de seguridad contra incendios.

El gobierno estatal ordenó una investigación para determinar la causa exacta del fuego y la responsabilidad, dijo, agregando que las autoridades actuarían contra la gerencia del club y los funcionarios que permitieron que siguiera operando a pesar de las infracciones.

El primer ministro, Narendra Modi, dijo en una publicación en redes sociales que se trataba de un incidente muy triste y que había hablado con Sawant sobre la situación. Afirmó que el gobierno estatal “está brindando toda la asistencia posible a los afectados” mientras ofrecía sus condolencias a las familias de las víctimas.