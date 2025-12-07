Al menos 25 muertos en un incendio en un popular club nocturno en el estado de Goa, India

Internacional
/ 7 diciembre 2025
    Al menos 25 muertos en un incendio en un popular club nocturno en el estado de Goa, India
    Las autoridades habían emitido anteriormente un aviso de demolición para el club ya que no tenía permiso de construcción del gobierno. Pero funcionarios de mayor rango revocaron la orden AP.
    Al menos 25 muertos en un incendio en un popular club nocturno en el estado de Goa, India
    El interior calcinado de un club nocturno que se incendió la madrugada del domingo se ve en Arpora, Goa, India, el domingo 7 de diciembre de 2025. (AP Foto) AP

El incendio se produjo debido a la explosión de una bombona de gas y ha sido extinguido

NUEVA DELHI.-Al menos 25 personas, incluidos turistas, murieron en un incendio en un popular club nocturno de la India; así como seis personasmás resultaron herida.

El incendio ocurrió poco después de la medianoche en la población de Arpora, en el norte de Goa, un destino popular de ocio, a unos 25 kilómetros de la capital del estado, Panaji.

TE PUEDE INTERESAR: Netflix compra Warner Bros por 82,700 millones de dólares; HBO se sumará a su catálogo

El ministro principal de Goa, Pramod Sawant, dijo que la mayoría de los fallecidos eran trabajadores de la cocina del club, así como tres o cuatro turistas.

De acuerdo a los testigos dijeron a la agencia que el fuego comenzó en el primer piso del club, donde casi 100 turistas estaban en la pista de baile. En la situación de caos, varias corrieron a la cocina más abajo y quedaron atrapadas junto con el personal, indicó el reporte.

El club nocturno, ubicado a lo largo de los remansos del río Arpora, tenía una entrada y salida estrechas que obligaron a los bomberos a estacionar sus camiones a unos 400 metros de distancia, lo que retrasó la intervención, dijo la agencia de noticias. Trascendió que el club había violado las normas de seguridad contra incendios.

El gobierno estatal ordenó una investigación para determinar la causa exacta del fuego y la responsabilidad, dijo, agregando que las autoridades actuarían contra la gerencia del club y los funcionarios que permitieron que siguiera operando a pesar de las infracciones.

El primer ministro, Narendra Modi, dijo en una publicación en redes sociales que se trataba de un incidente muy triste y que había hablado con Sawant sobre la situación. Afirmó que el gobierno estatal “está brindando toda la asistencia posible a los afectados” mientras ofrecía sus condolencias a las familias de las víctimas.

Temas


Accidentes
Muertes
incendios

Localizaciones


India

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Senado de la República lamentó la pérdida de uno de sus colaboradores en un momento clave de la actividad legislativa.

Luto en el Senado: fallece brazo derecho de Adán Augusto en la Jucopo
Una investigación del Departamento de Justicia de EU, el empresario Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, CEO de Roma Energy Holdings, y su subalterno Mario Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN en Campeche, ofrecieron y entregaron sobornos a tres funcionarios de Pemex para obtener contratos por 2.5 mdd.

Pagan 2 empresarios sobornos a funcionarios de Pemex con lujos

Autoridades estatales y federales mantienen operativos de seguridad en distintos municipios.

Masacre irrumpe celebración en Guanajuato: cuatro personas asesinadas en Valle de Santiago
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que hay cinco personas sin vida y 12 heridas tras la explosión de un vehículo ocurrida el día 6 de diciembre, en Coahuayana, Michoacán.

FGR confirma 5 muertos y 12 heridos, entre ellos menores de edad, tras explosión en Michoacán
La sede nacional de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas se encuentra en Saltillo, Coahuila.

A 55 años de su creación, decretan oficialmente extinción de la Conaza
Refuerzan acciones de educación sanitaria en comunidades, principalmente para promover la detección temprana de posibles casos.

Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Oaxaca
En esta foto proporcionada por Samantha Martin, se ve a un mapache borracho y desmayado en un baño público en Ashland, Virginia.

Tras emborracharse en una licorería de Virginia, Mapache se queda dormido en el baño
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario de EU, Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney en Washington.

Promete Trump tener el liderazgo de EU en América y advierte del fin de la civilización europea