Alcalde de New York arranca iniciativa de supermercados públicos para frenar la inflación

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Internacional
/ 14 abril 2026
    Alcalde de New York arranca iniciativa de supermercados públicos para frenar la inflación
    Se ha criticado el proyecto de los supermercados por la injerencia del gobierno público, pero el mandatario neoyorquino aclaró que lo que se busca es que la comunidad pueda acceder a una dieta saludable accesible. EFE

La administración de Zohran Mamdani busca que este proyecto público garantice la accesibilidad a alimentos y detener la ‘inflación alimentaria’ por los altos precios

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes que el emblemático mercado de La Marqueta, en el corazón de East Harlem, ha sido elegido como la primera ubicación del nuevo programa de supermercados municipales de la ciudad, que tiene el objetivo de frenar la inflación alimentaria y que comenzará a funcionar en distintos puntos a partir de 2027.

”Desde la pandemia, los precios de los alimentos han subido y no han vuelto a bajar. Entre 2013 y 2023, los precios de los alimentos en la ciudad de Nueva York aumentaron casi un 66%, una cifra significativamente superior al promedio nacional”, se lamentó el alcalde.

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La iniciativa, que cuenta con una inversión de 70 millones de dólares en fondos de capital, busca combatir el drástico aumento en el costo de la vida.

Bajo este modelo, el Ayuntamiento mantendrá la propiedad del terreno y cubrirá los gastos operativos fijos, como el alquiler.

”Cuando las corporaciones controlan cada parte de la cadena de suministro, los precios suben y las necesidades básicas se convierten en lujos”, afirmó el alcalde durante el anuncio, y añadió que una opción pública permite a la Alcaldía “intervenir donde el mercado ha fallado”.

El primer supermercado público se espera que abra sus puertas a finales de 2027 en una ubicación aún por anunciar.

En La Marqueta, desde donde se hizo la rueda de prensa hoy, se construirá desde cero, con apertura prevista para 2029.

La meta final de este ambicioso proyecto es que haya un supermercado municipal en cada uno de los cinco condados de la Gran Manzana antes de que finalice su actual mandato, a finales de 2029.

No obstante, la llegada de este proyecto ya se ha topado con críticas, como las de organizaciones de bodegueros y pequeños empresarios de Nueva York, que expresaron este lunes su firme rechazo al anuncio del alcalde.

Los comerciantes consideran “injusto” que el Ayuntamiento utilice fondos públicos para establecer una competencia directa que, según denuncian, gozará de ventajas operativas financiadas por los propios impuestos de los negocios locales.

Hoy, Mamdani resaltó en su rueda de prensa que la principal fuente de ingresos para las pequeñas tiendas de alimentación -conocidas en Nueva York como bodegas- son los productos de tabaco y de lotería.

”Nuestras tiendas de comestibles administradas por la ciudad no van a vender eso. Estamos hablando de los mismos alimentos y productos frescos de los que la clase trabajadora de Nueva York queda a menudo excluida por los precios, mientras se les sermonea y se les dice que coman de manera saludable”, recalcó Mamdani.

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