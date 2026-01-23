Alerta en Unión Europea por segundas intenciones de Trump con el Consejo de Paz

Tras el paso de Donald Trump por Davos, Europa quedó instalada en un estado de confusión. Groenlandia sigue en disputa; la guerra de Ucrania continúa sin certezas de un fin y con el reclamo de Volodímir Zelenski por la inacción contra Putin. Además, los gobernantes de la región, azuzados por el canadiense Mark Carney, tomaron distancia de Estados Unidos.

Asimismo, el Consejo de Paz que encabezará Trump, aunque está diseñado para atender el conflicto de Gaza, ha despertado dudas de que pueda ser usado para los intereses unilaterales de Washington.

“Las relaciones transatlánticas definitivamente han recibido un gran golpe durante la última semana”, definió la estonia Kaja Kallas, luego de una reunión ayer en Bruselas de líderes de los 27 países de la Unión Europea (UE). “La palabra clave de este año ha sido imprevisibilidad”, añadió.

Los líderes europeos analizaron los daños causados por los amagos de Trump en Davos y, aunque este pospuso la imposición de aranceles, la confianza fue fracturada.

“Si analizamos la interdependencia económica, es tan fuerte y tan vasta que cualquier debilitamiento de la misma tendría repercusiones (muy grave) para los ciudadanos europeos y estadounidenses”, juzgó Micheál Martin, jefe de Gobierno de Irlanda.

La disputa por Groenlandia está lejos de resolverse. Trump anunció el miércoles un “marco” de un posible acuerdo, pero se desconocen los detalles. Los funcionarios de la UE dijeron anoche que Dinamarca, Groenlandia y EU discutirían actualizaciones a su acuerdo de defensa y que la OTAN trabajaría para fortalecer su presencia militar en el Ártico. Trump no ha abandonado sus esperanzas de adquirir la isla, mientras que los líderes insisten en proteger su soberanía.

“Estamos en una situación que parece mucho más aceptable, aunque nos mantenemos vigilantes”, resumió el presidente francés, Emmanuel Macron, al comienzo de la cumbre de emergencia.

Asimismo, algunos líderes europeos anticiparon que no apoyarán el Consejo de Paz para Gaza. Noruega y Suecia se sumaron a Francia en esa decisión. Las autoridades francesas subrayaron su preocupación de que el Consejo reemplazara a la ONU como el principal foro para la resolución de conflictos.

En ese marco, la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, cuestionó la posible participación de Rusia, que ha sido invitada, pero no ha confirmado.

“Nos preocupa que el presidente Putin sea parte de algo que habla de paz cuando aún no hemos visto señales de parte de Putin de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania”, manifestó en declaraciones a la BBC.

Con Rusia como una amenaza persistente y ahora una relación frágil con EU que debilita a la OTAN, la seguridad de Europa parece estar cada vez más en juego y así lo expuso ayer Zelenski.

“Europa parece perdida”, manifestó en el Foro Económico Mundial.